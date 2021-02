Agriculture : la solution du circuit court

Avec la crise du Covid et les multiples confinements, les Français prennent plus le temps de cuisiner et de contrôler ce qui se trouve dans leur assiette. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les circuits courts. "C’est une solution qui connaît un vrai succès depuis maintenant un an", assure sur le plateau de France 3 le journaliste France Télévisions David Boéri. Et d'ajouter : "Le confinement a ramené les Français en cuisine en leur laissant du temps pour rechercher des produits locaux."

Des abonnements de produits frais

Le "drive fermier" en particulier - le fait de commander en ligne et de récuperer ses produits directement à la ferme - connaît un succès fulgurant avec 400 % de hausse. 2 500 associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), proposent des produits frais sous forme d’abonnements en France. Il existe aussi 450 magasins de producteurs sur le territoire, des structures en ville directement gérées par des producteurs. Le monde agricole, en pleine renouveau, mise également sur Internet.

