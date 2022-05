Agriculture : la récolte du sel a débuté à Noirmoutier

Jeudi 12 mai, la récolte du sel a commencé à Noirmoutier, en Vendée. Avec le réchauffement climatique, celle-ci débute de plus en plus tôt dans l'année.

À l’aube de l’été, sur l’île de Noirmoutier (Vendée), soleil et vent révèle un camaïeu de gris dans les marais salants, jeudi 12 mai. La récolte du sel a commencé il y a deux jours. Le gros sel est également prêt à être récolté, avec un mois d’avance par rapport à la normale. Le sel est ensuite envoyé dans une coopérative. Il est stocké avant d’être emballé. Les machines tournent toute l’année. Ce jour-là, c’est un sel récolté en 2019 qui est travaillé. "On est obligé de laisser le sel séché en tas quelques années pour qu’il s’égoutte", détaille Joël Pieu, directeur de la coopérative de sel de Noirmoutier.

Un mois et demi de production en plus

Chaque année, 2 500 tonnes sont conditionnées dans les boîtes et les paquets. Une quantité en constante hausse depuis six ans, en raison du réchauffement climatique. "Avant, les productions démarraient plutôt en juin pour se terminer fin août alors qu’aujourd’hui, on a quasiment un mois et demi de production en plus", explique le directeur.