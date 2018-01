VIDEO. Colorants, conservateurs, gélifiants... Les additifs alimentaires sont-ils dangereux ?

Dans nos supermarchés, ils sont partout. Mais ils avancent masqués sur nos étiquettes. E 133, E 150, E316... Les additifs sont le grand tabou de l'industrie agro-alimentaire. Aucune marque n'a accepté de nous ouvrir les portes. Certains sont accusés d'être nocifs pour notre santé. Risques d'allergies, d'hyperactivité, et même de cancer, faut-il s'en méfier ?

À Dijon, nous avons rencontré l'un des consultants du secteur, spécialiste des additifs comme le E407, un épaississant qui permet de donner une consistance plus agréable à nos crèmes dessert.

Autre grande famille d'additifs, les colorants, comme l'E122. Grâce à eux, bonbons et gâteaux prennent une teinte bien vive, plus séduisante pour les clients. Problème : certains colorants sont suspectés d'être nocifs pour la santé de nos enfants.

Des colorants interdits en Australie, aux États-Unis et en Norvège

Dans l'Aveyron, cette famille fait ses courses comme chaque samedi, quand soudain, la petite fille pique une grosse colère. Fatigue ou caprice ? Pas du tout selon la maman, qui a une explication beaucoup plus surprenante : "C'est ce qu'on a mangé il y a une heure je crois". Car la crise de sa fille, elle en est sûre, c'est la faute des colorants contenus dans les bonbons qu'elle a mangés dans les bonbons une heure plus tôt. "Cela fabrique un état de colère qui normalement ne devrait pas exister".

Elle n'a plus aucun doute depuis qu'elle a lu le livre écrit par une lanceuse d'alerte qui contient des informations sur les additifs présents dans les spaghettis dont raffole sa fille : l'E131 et l'E133. "Hyperactivité, asthme, réaction cutanée, nausées, problèmes de tension artérielle, tremblements, insomnies"... Les colorants chimiques E131 et E 133 sont interdits en Australie, aux États-Unis et en Norvège, mais autorisés dans l'Union européenne.

