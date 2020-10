À Lille, un supermarché coopératif qui répond aux nouveaux modes de consommation

Il ne faut pas forcément une cape pour réaliser un acte héroïque. Pour Superquinquin, il suffit de pousser un charriot. La structure se présente comme "le supermarché dont tu es le héros". Chaque client peut y acheter des produits de qualité à prix réduits. En échange, il faut prendre des parts sociales dans la structure et y réaliser trois heures de travail par mois. Une véritable alternative à la grande distribution qui permet de mettre de l’éthique dans l’étiquette.

Depuis son lancement en avril 2017, Superquinquin n’a cessé de se développer, jusqu’à ouvrir en juin dernier un nouvel espace de près de 400 m² avec plus de 4 000 références. Aujourd’hui, la communauté compte 1 500 adhérents. "C'est faire attention à ce qu'on mange, avoir conscience d'où ça vient, remettre de l'humain dans l'alimentation", résume une membre de la structure.

Derniers préparatifs... SuperQuinquin ouvre demain son nouveau magasin ! ! ✌️ pic.twitter.com/uVqAHxqxtI — SuperQuinquin (@sqqlille) May 31, 2020

Répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs

À Lille, Superquinquin s’est imposé comme un acteur de l’économie sociale et solidaire. Mise à disposition de produits bio, végétariens mais aussi végans, le supermarché permet également d'assouvrir les nouveaux besoins alimentaires de ses clients. Le supermarché coopératif répond alors à la quête de sens de ses usagers et représente une autre option face à l’hyperconsommation.

"On a envie de soutenir autre chose et on a accès à des produits de qualité, des produits locaux. On peut proposer des choses, donner notre avis, on se sent vraiment concernés par les courses. On a un peu plus de lien avec ce qu’on achète", avance un couple venu y faire ses emplettes.

Le premier supermarché coopératif en France a vu le jour à Paris, il y a 4 ans. Depuis, une trentaine de structures ont reproduit le même modèle dans l’Hexagone. Selon une étude Obsoco réalisée en 2019, 1% de la population fréquente ces établissements, et 14% des Français connaissent le concept.