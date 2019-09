Bactérie E. coli : décès du petit Nolan, intoxiqué par un steak haché en 2011

Il avait été contaminé par une bactérie présente dans un steak haché. Samedi 14 septembre, le petit Nolan âgé de 10 ans est décédé. "Il est arrivé au bout de ses forces. Mais pour ses parents, depuis toutes ses années, ça a été ça leur vie, (...) entendre Nolan gémir de douleur", évoque Me Florence Rault, avocate de la famille. Pendant huit ans, l'enfant aura vécu cloué à un fauteuil roulant, totalement dépendant de ses parents.

Le PDG de Seb condamné

En 2011, l'alerte est donnée par les hôpitaux de Lille et Douai (Nord). Une quinzaine d'enfants a été contaminée par une souche particulièrement agressive de E. coli. Nolan, le plus grièvement touché, a alors 2 ans et doit être plongé dans un coma artificiel. Tous les sujets intoxiqués avaient consommé des steaks hachés surgelés produits par l'entreprise Seb. À deux reprises, le PDG sera condamné à trois ans de prison et 50 000 € d'amende. À ce jour, les parents de Nolan n'ont reçu aucune indemnisation.