Procès en appel du Mediator : le scandale revient devant la justice

Le procès en appel du laboratoire Servier dans le cadre du scandale lié au Mediator, pour lequel le laboratoire avait été condamné à une amende de plus de 2,7 millions d'euros en 2021, s'ouvre lundi 9 janvier.

Le Mediator a été prescrit pendant plus de 30 ans comme coupe-faim. À l'origine, ce médicament produit par le laboratoire Servier est destiné aux personnes diabétiques en surpoids. Dès 2007, le docteur Irène Frachon, pneumologue à Brest (Finistère), entame des recherches sur sa dangerosité. En 2009, le Mediator est retiré du marché. Il est accusé de provoquer de graves lésions cardiaques. Le laboratoire Servier et son fondateur sont mis en examen, notamment pour "tromperie aggravée" et "homicides involontaires".



7 500 personnes se sont portées parties civiles

Les victimes devront attendre 2021 pour que le laboratoire Servier soit condamné à une amende de plus de 2,7 millions d'euros. Mais l'entreprise a fait appel, et le procès en appel s'ouvre lundi 9 janvier. Plus de 7 500 personnes se sont portées parties civiles. Irène Frachon viendra témoigner à la barre, 16 ans après le début de l'affaire.