À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, près de Paris, des chambres d'enfants flambant neuves grâce à l'opération "Pièces Jaunes"

L'opération "Pièces Jaunes", dont le coup d'envoi de la 29e édition en région parisienne est donné mercredi, a permis de rénover une grande partie du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre AP-HP dans le Val-de-Marne. Grâce aux fonds issus de l'opération "Pièces Jaunes", le service de chirurgie pédiatrique, rénové, est plus accueillant pour les jeunes malades et leurs parents. (MAXPPP)

Les "Pièces Jaunes" déferlent sur la région parisienne mercredi 17 janvier sept jours après le lancement national de l'opération. Comme les autres années, pour participer à cette 29e édition, il faut se procurer une petite tirelire à La Poste, la remplir de centimes d'euros et la rapporter le 17 février. On peut aussi faire un don en ligne. Comme chaque année aussi, les sommes récoltées permettront d'aider les enfants et les adolescents malades à mieux supporter leurs séjours à l'hôpital.

C'est avec cette cagnotte que le CHU du Kremlin-Bicêtre AP-HP, dans le Val-de-Marne, a pu rénover de nombreuses chambres pour le confort des jeunes patients et de leurs parents.

Les "Pièces Jaunes" ont permis d'améliorer le confort des familles à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne : un reportage de Farida Nouar --'-- --'--

"Alors, là, on vient de rentrer dans notre service et la particularité, c'est qu'on est dans la première partie qui a été complètement rénovée grâce aux 'Pièces Jaunes.'" Le docteur Virginie Fouquet est fière de présenter son service de chirurgie pédiatrique aux murs pastels ornés de dessins d'enfants et avec ses dix chambres toutes neuves.

Les chambres des enfants sont "très spacieuses avec, soit un lit à barreaux, soit un vrai lit de grand, détaille Virginie Fouquet, avec des petites baignoires dans la chambre, et une salle de douches et des toilettes, c'est un plus énorme."

Un espace assez grand pour un fauteuil qui se transforme en lit afin que le parent puisse dormir la nuit et être dans une très grande proximité avec son enfant.Virginie Fouquet, chirurgien infantile au Kremlin-Bicêtreà franceinfo

Tout a été refait de A à Z il y a un an. Et, cela n'a plus rien à voir avec les anciennes chambres qui étaient en fait "des boxes vitrés" et qui ne disposaient que d'un "lit à barreaux et d'une petite chaise", poursuit le médecin. Avant les travaux, il était impossible pour les parents de dormir là et très difficile d'allaiter. Il n'y avait pas non plus de salle de bain ni de toilettes, "donc quelque chose qui était très difficile dans le quotidien", se souvient Virginie Fouquet.

Dormir avec son enfant, vital pour un parent

Installée dans un fauteuil, la mère de Lina berce sa petite fille d'à peine trois semaines. Elle ne l'a pas quittée depuis sa naissance. La jeune maman habite à une demi-heure de l'hôpital, hors bouchons et problèmes de transports en commun, donc pouvoir rester auprès de son bébé est vraiment vital pour elle. "J'ai été agréablement surprise, dit-elle. On a un lit d'accueil qui est très confortable, on a un point d'eau."

C'est très rassurant de pouvoir rester au chevet de notre bébé jour et nuit. Ça la rassure autant elle que moi.Une jeune mamanà franceinfo

Le Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, en janvier 2017, lors de l'inauguration des chambres bébés-parents réalisées en partie grâce à l'opération "Pièces Jaunes". (MAXPPP)

Les travaux ont coûté 410 000 euros au total, dont 290 000 euros financés grâce aux "Pièces Jaunes". L'objectif était d'avoir un seul enfant et une seule famille par chambre, car l'intimité est importante pour la guérison. Ainsi, "les enfants, en soins, ne sont pas dérangés par un autre enfant, indique Ingrid, la surveillante générale du service de chirurgie pédiatrique.

Les enfants peuvent vivre à leur rythme et c'est très important.Ingrid, surveillante générale du service de chirurgie pédiatriqueà franceinfo

L'infirmerie a également été réaménagée : elle est plus spacieuse et plus centrale.

Aujourd'hui, le service de chirurgie pédiatrique du Kremlin-Bicêtre espère transformer encore quatre autres chambres. Peut-être, encore une fois, grâce aux "Pièces Jaunes" récoltées par la Fondation hôpitaux de Paris-hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac