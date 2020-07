PODCAST. Trump, une présidence au pied du mur

Le président américain Donald J. Trump, mercredi 24 juin. (THE WASHINGTON POST / THE WASHINGTON POST)

En très mauvaise posture dans les sondages à quatre mois jour pour jour de l'élection présidentielle, Donald Trump s'en tient pour l'heure à un seul message, inchangé: la crise du coronavirus est "gérée", l'économie américaine repart "plus fort et plus vite" que prévu et l'année 2021 sera "historique".

Pourtant, dans un contraste saisissant avec l'Europe, des records de contaminations sont battus quotidiennement aux Etats-Unis.

Au moins 53.069 nouvelles infections au coronavirus ont ainsi été recensées jeudi en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, un niveau record depuis le début de la pandémie.

Cela porte à plus de 2,7 millions le nombre total de cas détectés dans le pays et 128.677 le nombre de décès enregistrés depuis le début de la crise sanitaire mondiale.

Donald Trump sera-t-il réélu ?

A quatre mois de l’élection présidentielle, la popularité de Donald Trump est en baisse dans les sondages. Le pays est ébranlé par les manifestations Black Lives Matter et la pandémie de covid-19 continue de se répandre dans plusieurs Etats américains.

Comment le président va-t-il se sortir de cette mauvaise passe ? Ses chances de réélection sont-elles menacées ?

Les correspondants des radios francophones publiques se retrouvent, pour ce 19ème épisode, devant la statue déboulonnée d’Albert Pike, poète, auteur et ancien officier de l’armée des Etats confédérés. L’occasion de faire le point, avant une pause estivale, sur la présidence Trump et les enjeux de cette exceptionnelle campagne présidentielle.