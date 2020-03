PODCAST. Primaires démocrates : un mardi pas comme les autres

Joe Biden au lendemain du "Super Tuesday", le 4 mars 2020. (JIM RUYMEN / UPI / MAXPPP)

Joe Biden est relancé dans la campagne présidentielle au terme du Super Tuesday. L’ancien vice-président de Barack Obama a pu bénéficier du soutien des candidats centristes afin de remporter la majorité des 14 Etats qui votaient lors de ce "super mardi" des primaires du parti démocrate, mardi 3 mars.

Cette nouvelle étape dans le marathon des primaires a permis à Joe Biden de confirmer son retour dans la course à l'investiture, tandis que Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, plus gros enjeu de cette soirée cruciale. Le Super Tuesday a sonné en revanche le glas de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg et de la sénatrice Elizabeth Warren.

Désormais, la course à la Maison Blanche devrait se jouer entre Joe Biden et Bernie Sanders. Mais le duel s’annonce serré et il faudra encore patienter avant de connaître le nom du futur adversaire de Donald Trump. Les correspondants des radios francophones publiques croisent leurs regards au lendemain de ce mardi d’élection. Un épisode de "Washington d'ici" qui vous emmène de Washington à San Francisco, en Californie.