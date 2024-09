C'est toujours un moment très attendu dans une campagne présidentielle : le premier, et, à ce jour, le seul débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris s'est déroulé le mardi 10 septembre à Philadelphie, dans l'Etat clé de Pennsylvanie. L'enjeu pour Kamala Harris était d'entrer dans le jeu, de se présenter dans un duel auquel elle n'avait jamais participé, ou du moins pas à ce niveau-là, et de ne pas s'effondrer comme Joe Biden en juin dernier. Le précédent débat, fin juin, entre Donald Trump et Joe Biden, avait fait basculer la campagne présidentielle américaine, forçant le président sortant à se retirer. "Elle a complètement rassuré ses électeurs, estime Sonia Dridi de la RTBF, elle a réussi l'exercice. Elle était attendue au tournant et je pense qu'elle a dépassé les attentes mêmes des électeurs démocrates."

Pour Frédéric Arnould, l’impréparation de l’ancien président lui a été fatale. "Donald Trump est plus que jamais son pire ennemi, c'est-à-dire que c'est un homme qui est indiscipliné, qui ne s'est pas préparé, explique le correspondant de Radio-Canada. Il n'avait pas les bonnes réponses, il n'avait pas l'attitude. Ça donnait vraiment une image d'un homme qui reste dans sa bulle, qui pense que tout ce qu'il dit est vrai, alors qu'il y a eu des fabulations incroyables, des histoires qui sortaient de nulle part".

"Il fallait qu'elle se montre présidentiable, potentiellement commandeuse, cheffe des armées, etc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est présidentiable, Kamala Harris." Sébastien Paour

"Cette femme qui, effectivement, d'entrée, est allée le chercher en lui serrant la main, en le poussant dans ses retranchements, en lui demandant de revenir sur l'attaque du Capitole, en lui demandant de parler d'immigration, d'avortement, elle a été beaucoup plus efficace", selon Sébastien Paour de franceinfo.

Analyse des temps forts

Dans cet épisode, les correspondants des médias francophones publics analysent les temps forts du face-à-face, du sujet de l’immigration, de l’inflation, de la politique étrangère jusqu’au droit à l’avortement.

"Qu'est-ce qu'on a retenu dans le fond de ce fameux débat ?", demande Frédéric Arnould. "On a beaucoup parlé des chiens qui se font manger, etc. Mais qu'est-ce qu'on retient dans le fond des positions de Kamala Harris ? Et là, j'ai peut-être un petit bémol en disant que c'est vrai qu'elle était bien préparée, etc."

"Je pense que ceux qui voulaient écouter ce débat pour en savoir plus sur son programme, sur ses priorités, ils sont restés sur leur faim." Frédéric Arnould

"Elle a marqué des points, temporise Sonia Dridi. Elle va avoir le vent en poupe pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais évidemment, tout peut arriver, notamment la surprise d'octobre, comme c'est souvent la tradition."

"Washington d'ici" est un podcast des médias francophones publics. Une fois par mois, les correspondant·e·s de franceinfo, la RTBF, Radio-Canada, la RTS et RFI décryptent, à leur manière, les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Avec Sébastien Paour (franceinfo), Jordan Davis (RTS), Frederic Arnould (Radio-Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Guillaume Naudin (RFI). Réalisation : Philippe Benoît (RTBF) et Régis De Rath (RTBF).