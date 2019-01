Les enfants des livres. "Le voyage de Yao" le coup de cœur de Rayan

"Le voyage de Yao" de V. Tadjo (ÉDITIONS DU SEUIL)

Le voyage de Yao, de Véronique Tadjo, vient de paraître aux éditions du Seuil. Ce roman est adapté du scénario du film Yao écrit par Agnès de Sacy et Philippe Godeau.

L'histoire

Yao a 12 ans et vit dans le village de Kanel au Sénégal. Fan de lecture, une touriste lui a offert un livre, celui de Seydou Tall, un acteur qui a écrit sa biographie. Le jeune garçon adore ce livre et lorsqu'il apprend que Seydou Tall vient à Dakar en faire la promotion, Yao fait plus de 300 km, seul, pour le rencontrer. L’acteur, ému par sa démarche, décide de raccompagner Yao chez lui. Mettant ses obligations professionnelles de côté, ce voyage, plein de péripéties et de rencontres, devient aussi pour lui une découverte de la terre de ses ancêtres et de ses racines...

L'auteure

Véronique Tadjo est une écrivaine d'origine ivoirienne, auteure de poèmes, de romans et d'ouvrages surtout destinés à la jeunesse. Son roman Reine Pokou (éditions Acte Sud) a reçu en 2005 le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire.

Le film

Le beau voyage n’est pas fini, il ne vous reste plus qu’à aller voir le film Yao, de Philippe Godeau, avec Omar Sy et le jeune Lionel Basse, sorti en salle ce mercredi 23 janvier 2019, et c'est un film France Info !

"Yao" de P. Godeau (PATHÉ)

Les enfants des livres ont aussi aimé

Pocket Jeunesse souffle ses 25 bougies et vient d’éditer un guide essentiel et pratique pour tous les écrivains en herbe.

Deviens jeune auteur, de Christopher Edge, traduit de l'anglais par Aurélien d'Almeida, s'adresse à tous les fans de romans et de films qui souhaitent se lancer dans l'écriture et qui n'hésiteront donc plus à prendre la plume !

"Deviens auteur", de C. Edge (EDITIONS POCKET JEUNESSE)

Il était 6 fois Hanaé, de Matt7ieu Radenac, éditions Syros (janvier 2018).

Vous avez surement remarqué le chiffre 7 au milieu du prénom de l'auteur. C'est son choix, il s'invente son prénom comme il invente des histoires pour la jeunesse. Ce roman raconte celle d'Hanaé, une petite fille adoptée. Heureuse dans sa famille, elle ressent quand même un manque : elle aimerait connaître ses origines, le début de son histoire, ce qui est malheureusement impossible et la rend triste.

Heureusement, Paul, le vieux bibliothécaire qui est aussi son ami, trouve une idée lumineuse : elle n'a qu'à écrire son histoire elle-même ! Hanaé se lance alors dans l'invention des premiers mois de sa vie...

Un livre émouvant sur les joies de la lecture et de l'écriture avec en prime d'autres idées de romans à dévorer... sans tarder !

"Il était 6 fois Hanaé" de M. Radenac (EDITIONS SYROS)

Le Labo des histoires

Ryan a 11 ans, est laborantin au Labo des histoires de Paris. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.