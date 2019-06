Français du monde. L'Albanie, le secret le mieux gardé des Balkans

Julien Roche, chez lui, en Albanie : "On a beaucoup de jeunes en sac à dos ou de troisième âge. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs" (Photo Emmanuel Langlois)

Ils ne sont pour l'instant pas très nombreux, 45 000 Français en 2018, mais ce nombre est en hausse de 30% ces dernières années, et surtout tous, nous promet-on, reviennent enchantés d'un séjour en Albanie.

Julien Roche y vit depuis le début des années 80

Incontournable, le Français originaire de l'Ain, a créé au total une quarantaine de sociétés là-bas.

"Dans le nord, il y a des lacs et des montagnes, c'est la fin de la chaîne des Alpes, explique-t-il. Et dans le sud, les plages de la mer Adriatique et de la mer Ionienne face à Corfou. On a beaucoup de jeunes en sac à dos ou de troisième âge. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, ils sont reçus par des paysans qui les hébergent, c'est très fraternel."

Helmut Gschwentner, président du tour-opérateur "Visit Europe" : "On croit beaucoup à l'Albanie. On veut augmenter les produits et les possibilités pour nos clients, c'est pour cela qu'on ouvre un bureau à Tirana." (Photo Emmanuel Langlois)

Les autorités albanaises veulent surtout montrer que la réalité du pays serait loin de la mauvaise image qu'on en a en France, le terrain des trafics en tout genre, de la corruption et de la mafia.

Les voyagistes étrangers commencent en tout cas à s'intéresser à cette nouvelle destination au cœur des Balkans, comme l'explique Helmut Gschwentner, président du tour-opérateur "Visit Europe" :

"Je ne suis pas sûr que ce sera la nouvelle Croatie, mais c'est en tout cas une destination balnéaire ET culturelle. On y croit beaucoup. On a déjà depuis cinq ans des circuits en Albanie, mais uniquement combinés avec le Monténégro ou la Macédoine. On veut augmenter les produits et les possibilités pour nos clients, c'est pour cela qu'on ouvre un bureau à Tirana."

"Visit Europe" vise 3 000 clients dès cet automne et 4 à 5 000 l'an prochain.

Sur les hauteurs de Krujë, centre de la résistance albanaise contre les Turcs ottomans sous le héros national Scanderbeg. Vue magnifique sur la vallée et plus loin sur la mer Adriatique. (Photo Emmanuel Langlois)

Petits hôtels de famille

Car en plus de ses 500 kilomètres de côtes, et malgré quelques stations balnéaires déjà bétonnées comme Golem, ce petit pays de trois millions d'habitants, grand comme la Belgique, possède aussi un patrimoine culturel exceptionnel à l'image de Berat, la "ville aux mille fenêtres", classée à l'UNESCO, ou la splendide cité médiévale de Krujë, pas encore asphyxiée par les touristes.

Berat, connue comme la ville aux «mille fenêtres», est un trésor de l’histoire et de la culture albanaises et témoigne de la tradition et de l’harmonie religieuse du pays. (Photo Emmanuel Langlois)

"Il y a quatre missions archéologiques franco-albanaises, dans un seul pays c'est une grande chance, se félicite Christina Vasak, ambassadrice de France à Tirana, ça intéresse les visiteurs, pas seulement les Français. Il y a aussi de très beaux musées qui donnent un tableau d'ensemble du peuple et de l'histoire albanais, tragique à certains égards."

Christina Vasak, amabassadrice de France en Albanie : "Il y a aussi de très beaux musées qui donnent un tableau d'ensemble du peuple et de l'histoire albanais, tragiques à certains égards." (Photo Emmanuel Langlois)

Les groupes hôteliers commencent aussi à se pencher sur l'Albanie, qui manque d'infrastructures, comme le français Accor qui prévoit d'ouvrir dans les mois qui viennent un Sofitel à Tirana.

"Le tourisme est basé ici sur de petits hôtels de famille de cinq à 10 chambres. Il n'y a pas les capacités suffisantes pour accueillir par exemple des réunions de grands groupes de 2 500 ou 3 000 personnes, explique Elisabeth Gjoni, directrice du groupe d'énergie et de construction Amadeus. Le potentiel et la demande sont là, mais pas encore le produit."

L'hôtel Grand Blue Fafa Resort 5* dans la station balnéaire de Golem, à proximité de Durrës, au bord de la mer Adriatique. Le principal attrait de Durrës est l'amphithéâtre de l'empereur romain Hadrien, avec ses 15 000 places assises, le deuxième plus grand amphithéâtre des Balkans. (Photo Emmanuel Langlois)

L'Albanie fait partie des sept pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Les négociations pourraient débuter dans les mois qui viennent mais la procédure est longue ensuite. Elle devrait durer au moins 10 ans.

En plus d’être la capitale politique et économique du pays depuis 1920, Tirana connaît un rayonnement culturel important sur tout le pays. Du musée historique de Skanderbeg aux nombreux théâtres en passant par ses châteaux et mosquées, cette ville aux mille facettes émerveille toujours le visiteur de passage. (Photo Emmanuel Langlois)

Inauguré en 1981, le plus grand musée d'Albanie (18 000 m2 d'espaces d'exposition) abrite certains objets parmi les plus précieux du pays comme la " Déesse de Butrint " et une formidable collection d'icônes. Il se distingue par sa façade massive décorée d'une superbe mosaïque de style réalisme socialiste. (Photo Emmanuel Langlois)

Le siège mondial du bektachisme, près de Tirana, l'islam "cool" qui séduit l'Europe. Depuis la chute du communisme, il est de nouveau le cadre d'une intense activité religieuse, étudiante et politique avec l'organisation de grandes réunions internationales tous les ans. C'est d'ici qu'est dirigé l'ensemble de la confrérie qui compte environ 7 millions de fidèles dans le monde. (Photo Emmanuel Langlois)

L'église byzantine de la Sainte-Trinité à Berat, dont la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Située à flanc de colline, la ville s'étend de part et d'autre de la rivière Osum. (Photo Emmanuel Langlois)