BD, bande dessinée. Un été de voyages : En Égypte avec le grand Belzoni

Au retour d’un voyage en Égypte, Grégory Jarry et Nicole Augereau se plongent dans les carnets des grands voyageurs du XIXe siècle. Ils découvrent un étonnant bourlingueur. Il a pour nom Giambattista Belzoni et son journal de 600 pages est une merveille.

Le personnage vaut son pesant de pierres taillées. Immense, il mesure plus de 2m ; fort comme un Turc, il gagne sa vie en tordant des barres de fer dans un cirque. Belzoni a fui son Italie natale pour ne pas avoir à supporter l’occupation des troupes napoléoniennes. Aventurier dans l’âme, le voici au pays des pyramides. Il se passionne vite pour ce qu’on n’appelle pas encore l’égyptologie, et qui consiste alors à piller les vestiges de l’Antiquité.

Ce qui me plaît dans le personnage, c’est que dans son périple, il est sans arrêt en train de s’opposer aux Européens plus bourgeois que lui. Il apprend l’arabe et n’hésite pas à mettre la main à la pâte : il tire sur les cordes, il pousse, il mouille la chemise.