Vous en parlerez aujourd'hui. Une libraire d'Epinal attaque Amazon, seule face à la multinationale

La librairie "Quai des mots" à Epinal (Vosges). (CAPTURE D'ÉCRAN GOOGLE)

Depuis l'installation de casier de retraits Amazon sur le parvis de la gare d'Epinal, la librairie Quai des mots, installée juste en face, dénonce une concurrence déloyale. Sa gérante a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux.

La ville d’Epinal est-elle l’épicentre du combat contre les Gafa ? Amazon fait souvent la une pour son appétit économique. Son chiffre d’affaire est de 178 milliards de dollars, son patron Jeff Bezos est l’homme le plus riche du monde et Amazon est présent partout dans le monde. De son côté la librairie Quai des mots affole aussi le monde économique. On vend bien le dernier Michel Houellebecq, la directrice Isabelle Collin s’en sort plutôt bien en n’hésitant pas à prendre un deuxième café après son déjeuner et Quai des mots est présent partout dans le quartier de la gare d’Epinal. Cette indication géographique est importante car fin novembre Isabelle Collin s’aperçoit que la SNCF a permis à Amazon d’installer des casiers de retrait des achats adossé à la gare d’Epinal, presque pile en face de sa librairie. En gros, non seulement Amazon est le concurrent numéro un des librairies mais en plus, il vient me narguer en face de chez moi. En gros, c’est un peu comme lorsque votre voisin de palier préfère essuyer ses pieds sur votre paillasson plutôt que le sien.

Le pot de fer contre le pot de terre

L’affaire prend de l’ampleur car elle illustre ces batailles des petits contre les grands et permets aux journalistes de ressortir cette expression si moderne, c’est le pot de fer contre le pot de terre. Voyant que l’agitation médiatique ne fait pas bouger les choses, Christine Collin décide porter l’affaire en justice contre Amazon pour concurrence déloyale mais également contre la SNCF. En effet, la gare d’Epinal est classé monument historique et ce casier jaune mauve, façon mayonnaise ayant tourné et ces angles très droit, ne s’accorderait pas avec le bâtiment. Epinal n’est pas la seule ville à posséder ce genre de casier puisque en juin 2018. Amazon et la SNCF ont signé un partenariat spécifiant la mise en place d’un millier de casiers de retrait dans les gares de France d’ici cinq ans, le plus souvent à l’intérieur qu’à l’extérieur des gares, donc c’est un sujet qui va devenir récurrent. En France, il y a entre 3 200 et 3 300 librairies indépendantes dont il ne faut jamais hésiter à pousser la porte surtout si la lecture ne vous est pas coutumière. Lire, ça ne sert pas à grand-chose, juste à ne pas être comme les autres. Je l’ai lu dans Le Guide du parfait petit libraire que je viens d’acheter sur Amazon mais la prochaine fois j’irais chez un libraire.