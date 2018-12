La France est le pays d'Europe le plus touché par les catastrophes climatiques... et ça ne va pas s'arranger

Inondations à Villegailhenc, dans l'Aude, le 15 octobre 2018 (ALAIN GASTAL / FRANCE-INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Que ce soit les orages cévenols, les cyclones antillais ou les inondations, l’Hexagone est devenu le représentant officiel du cauchemar climatique sur le vieux continent puisque nous sommes le pays le plus touché par les catastrophes climatiques.

Pour les plus optimistes, c’est bien, cela veut dire que l’on est champion ; les plus réalistes, eux, ne tirent même plus la sonnette d’alarme puisqu’elle est sous l’eau.

Chaque année l’ONG Germanwatch dresse un indice mondial des risques climatiques et là, elle fournit même un bilan sur 20 ans entre 1998 et 2017. Parmi les moins bien classés on trouve Porto Rico, la Dominique, le Bangladesh, Madagascar, la France, le Cambodge... Ah oui, on est vraiment mal classé. En fait nous serions 18ème sur une trentaine de pays. Plus de mille personnes mourraient chaque année des conséquences climatiques dans notre pays, avec un coût de plus de 2 milliards d’euros… Des conséquences à tous les niveaux de la société puisque désormais "Je travaille chez MMA" est le nouveau "J’écris des scripts pour Hollywood".

La chose intéressante de ce bilan est qu’il montre une nouvelle fois que ce sont les pays les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut au réchauffement, mais que les pays les plus industrialisés ne sont pas épargnés, loin de là. Par exemple, en 20 ans, les Etats-Unis ont perdu l’équivalent de 48 milliards de dollars à cause des différentes catastrophes liées au dérèglement environnemental. Il paraît qu’en lisant cette étude Donald Trump aurait réagi immédiatement, en n’hésitant pas à acheter un parapluie... Au sein des pays riches, les personnes les plus touchées sont les commerçants et les habitants les plus précaires, bref oui dans cette période de colère que nous vivons actuellement, lutte contre le réchauffement climatique et lutte pour vivre dignement ne sont pas incompatibles.

Pour la France, le rapport pointe surtout les dégâts de la tempête Xynthia en 2010 et n’a pas encore intégré les récentes inondations dans l’Aude survenues à l’automne… A force de rapports et d’enquêtes, nous allons peu à peu assister à la disparition d’une espèce, le climato-sceptique. Faudra t-il alors se mobiliser au nom de l’humanitaire ?