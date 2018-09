Prenez soin de vous. Déménagez dans une ville où il fait bon vivre.

Angers est la première ville de France où il fait bon vivre, d'après un classement de "l'Express". (CHRISTIAN WATIER / MAXPPP)

À peine rentré de vacances, vous n'en pouvez déjà plus, vous rêvez d'espace dans votre petit deux pièces, vous ne supportez plus la proximité dans les transports le matin et le soir, vous avez envie de nature et d'air pur et vous pensez sérieusement à déménager. Et il n'y a pas que les Parisiens qui sont concernés, d'après le palmarès des 100 villes où il fait bon vivre réalidés par l'Express, les habitants de toutes les métropoles (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, etc.) peuvent avoir ce sentiment.

Angers, première ville de France

Les métropoles en région font toujours rêver, l'effet TGV joue toujours, mais pour la qualité de vie, elles se font doubler par les grandes villes, qui comptent entre 150 000 et 300 000 habitants, comme Poitiers, Dijon, Clermont-Ferrand ou encore Angers. Ce sont des villes justement à taille humaine. Concernant Angers, Valérie Lion, la rédactrice en chef adjointe chargée du hors-série de l'Express, évoque un mélange d'excellence scolaire et universitaire, d'offre de soin haut de gamme, de prix de l'immobilier raisonnables, d'une délinquance sous contrôle et de transports accessibles.

L'emploi reste en revanche la première contrainte. L'Express publie deux autres classements : les villes où il fait bon travailler et les villes où il fait bon entreprendre. C'est dommage, celles qui apparaissent dans ces deux listes ne sont pas forcément celles qui offrent la meilleure qualité de vie. Cela explique que Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes ou Nantes aient toujours la côte pour ce qui est de l'attractivité économique.

L'attrait pour l'Ouest de la France

En regardant les classements depuis 2011, on voit clairement s'affirmer un attrait, non pas pour le Sud et son climat, mais pour l'Ouest. Valérie Lion y voit le résultat d'une identité régionale forte et d'une volonté politique commune des élus de tout bord de défendre les intérêts de leur territoire. Il y aussi une autre tendance qui se dégage, c'est la recherche du bien-vivre ensemble, qu'on trouve notamment dans les "slow cities", les villes lentes. C'est le cas à Valmondois à 45 minutes de Paris, à Segonzac en Charente ou encore à Mirande dans le Gers. Dans ces communes, la priorité est à la mobilité douce, aux circuits courts et aux échanges entre les générations.

Avant de commencer ses cartons, il faut se demander pourquoi vous voulez partir, si toute la famille va y trouver son compte et surtout, il faut tester la ville choisie. Allez y vivre pendant au moins une semaine pour voir si elle correspond bien à vos nouveaux critères. Le hors-série de l'Express, sorti jeudi 13 septembre, peut vous aider.