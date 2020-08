Une journée mondiale des gauchers, ceux qui ont développé leur sensualité

On estime tout d'abord qu'il y aurait à la naissance 25% de gauchers, mais que seulement 10 à 15% le resteraient ensuite. Photo d'illustration. (CLAUDE PRIGENT / MAXPPP)

Si les gauchers ont leur journée depuis 1976, c'est pour lutter contre leur stigmatisation et leur discrimination dans le monde. On estime tout d'abord qu'il y aurait à la naissance 25% de gauchers, mais que seulement 10 à 15% le resteraient ensuite. Dans le monde, cela représente 950 millions de personnes. Il y a également plus de gauchers hommes que de gauchers femmes. En France, ils sont environ neuf millions.

La génétique n'est pas le seul facteur en cause : chez les jumeaux par exemple, si l'un des deux est gaucher, l'autre ne le sera pas forcément. Autre donnée non négligeable, les gauchers utiliseraient plus la partie droite de leur cerveau, celle où se loge la sensualité. Les droitiers, eux, utiliseraient plus la partie gauche liée à l'analyse. Conséquence heureuse : 85% des gauchers auraient une vie sexuelle épanouie contre seulement 15% des droitiers.

Être gaucher, un vilain défaut ?

Léonard de Vinci, Barack Obama, Paul McCartney, Jules César, Jimi Hendrix, Napoléon, Marylin Monroe et David Bowie : tous célèbres et gauchers ! Pourtant, être gaucher est souvent présenté comme étant un défaut. Dans la religion, la gauche est souvent associée au mal. C'est vrai chez les chrétiens, mais aussi chez les musulmans qui associent main gauche et impureté.

Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, on lui demande s'il ne s'est pas levé du pied gauche. On dit avoir deux mains gauches quand on est maladroit. Sinistre ou sinistra en italien veut dire gauche. Sans oublier les gauchers contrariés, c'est-à-dire ceux que l'on oblige à écrire de la main droite. Enfin, la vie des gauchers peut encore aujourd'hui paraître compliquée : beaucoup d'objets du quotidien sont conçus pour les droitiers.

Même les chats sont gauchers

L'être humain n'est pas le seul à pouvoir être droitier ou gaucher, les animaux aussi. Des études ont montré notamment chez les chats que ces derniers ont souvent une patte de préférence. Elles dévoilent aussi que les chats sont plutôt gauchers, alors que les chattes droitières.

Pour le vérifier, c'est simple, il suffit de regarder quelle patte votre chat utilise en premier pour descendre un escalier par exemple. Il y a de fortes chances pour qu'il utilise toujours la même.