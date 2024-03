Sénégal : le nouveau président Bassirou Diomaye Faye ne veut plus du franc CFA

Parmi ces objectifs, Bassirou Diomaye Faye souhaite changer de monnaie et sortir du franc CFA. Une mesure extrêmement populaire au Sénégal, comme dans les sept autres pays d’Afrique de l’Ouest qui utilisent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale cette monnaie des Colonies françaises d’Afrique, CFA, puis des Communautés françaises d’Afrique avec la période d’indépendance au début des années 60. C’est donc une vieille monnaie, symbole de la tutelle française, et on comprend logiquement aujourd’hui que la volonté de s’en séparer soit largement soutenue par les populations.

Mais changer de monnaie n'est pas si simple, car après tout, si le CFA a de nombreux défauts, il garantit à ces pays une stabilité monétaire très précieuse dans la région. Lorsqu’un pays décide de changer de système, il doit le faire avec beaucoup de prudence. Cela ne doit pas provoquer de fuite des capitaux et ne pas déstabiliser l’économie avec le risque d’une dévaluation trop violente. Enfin, il ne faut pas se retrouver sous la tutelle d’une autre puissance.

L'Eco : une monnaie commune à 15 pays d'Afrique de l'Ouest

Ce débat n’est pas nouveau au Sénégal, il est même très concret depuis 2019. Il y a cinq ans, le gouvernement français a d’ailleurs signé un document et validé la fin du franc CFA. Le Sénégal est déjà lancé dans un changement de devise à travers le projet Eco, une monnaie commune à 15 Etats d’Afrique de l’Ouest. Donc l’objectif aujourd’hui de Bassirou Diomaye Faye est d’accélérer la naissance de l’Eco. "L’Eco c’est la monnaie sous-régionale qui intégrerait le Nigeria, la première puissance africaine. Ça veut dire que moi, Sénégalaise, si j’ai une entreprise de fabrication de chaussures avec une monnaie commune, ça me permet d’entrer dans un marché de 350 millions de consommateurs", déclare une responsable du parti présidentiel au site d’information Afrique Media.

L’Eco devait être lancée en 2020, le Covid a repoussé sa mise en circulation à 2022. Mais depuis deux ans, certains pays, comme le Sénégal, se méfient des conditions que tente de leur imposer le Nigeria. Le nouveau chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, veut donc relancer la dynamique de l’Eco, au risque de se heurter à l’influence nigériane. S’il n’y parvient pas, le nouveau président sénégalais affirme qu’il trouvera une autre voie vers la souveraineté monétaire. Donc la sortie du CFA ne sera pas le premier signal qui marquera la rupture des liens entre le Sénégal et la France. Il est plus probable que le président Faye imite ses voisins burkinabés, maliens ou nigériens et commence simplement par fermer les deux bases militaires françaises sur son territoire.