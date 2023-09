Séisme au Maroc : une aide discrète mais essentielle vient de la diaspora

Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Le bilan s’alourdit chaque jour au Maroc depuis le séisme de samedi 9 septembre et pourtant, l’État marocain n’a accepté l’aide que de quatre pays pour l'instant.

Il y a une telle urgence que cette gestion diplomatique de la crise peut sembler incompréhensible, mais ce n’est pas parce que le roi du Maroc semble tourner le dos à certains pays que l’aide n’arrive pas du monde entier. La diaspora marocaine, qui compte 5,5 millions de personnes, - près de 15% de la population marocaine - est répartie dans une centaine de pays et son l’efficacité a largement fait ses preuves.

Les Marocains du monde sont une pièce maîtresse du royaume. Leur soutien est capital pour l’économie du pays. Depuis quatre ans, le volume des fonds envoyés au Maroc depuis l’étranger est en augmentation. Ils ont augmenté de 10 % au 1er semestre 2023 par rapport à 2022. Chaque année, ce sont plus de 10 milliards d’euros d’aide informelle, qui vient stabiliser le pays. Cette solidarité s’est avérée vitale pendant le Covid, lorsque le secteur touristique a été touché de plein fouet, et depuis deux jours, la mobilisation est lancée dans le monde entier.

Un système très organisé

La diaspora sait parfaitement comment s’y prendre et comment gérer l’argent. Selon chaque pays d'accueil, les communautés installées sont originaires des mêmes régions au Maroc, les réseaux sont donc très construits. Par exemple, 300 000 Marocains installés au Canada viennent principalement de la banlieue de Marrakech et 20% de l’économie de Marrakech repose sur ces dons de l’étranger.

L’argent est envoyé par le biais de société de transfert sécurisés et non taxées, qui appuient très fort sur la corde sensible pour attirer les clients, rappelant à ces Marocains expatriés qu’ils jouent un rôle essentiel dans la croissance de la nation.

Une autre des plus importantes diasporas, très longtemps coupée du Maroc pour des raisons politiques et religieuses, est celle d'Iraël. Les juifs marocains sont 800 000 à avoir migré progressivement en Israël à partir de 1948, sans jamais pouvoir retourner au Maroc. Mais très récemment, en 2020, les deux pays ont établi un lien diplomatique. Les investissements, les séjours touristiques de cette diaspora sont chaque année plus importants, à tel point que l'État juif propose aujourd’hui son aide. Une aide que l’État marocain n’a pas encore acceptée.