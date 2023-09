Séisme au Maroc : "Le gouvernement marocain bloque toutes les équipes de secours", affirme le fondateur de Secouristes sans frontières

"Nous ne comprenons pas ce blocage", se désespère sur France Inter le fondateur de l'ONG alors que le nombre de victimes augmente d'heure en heure.

Les victimes du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi se comptent par milliers désormais et "le gouvernement marocain bloque toutes les équipes de secours", affirme dimanche 10 septembre sur France Inter Arnaud Fraisse, le fondateur de Secouristes sans frontières. "On aurait voulu prendre l'avion" ce matin "malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. Nous ne comprenons pas ce blocage".

Le fondateur de Secouristes sans frontières cherche des explications à cette absence de demande d'aide internationale. Selon lui, une des possibilités est que ce "un tremblement de terre" n'est pas aussi "dévastateur" qu'annoncé pour nécessiter l'intervention des équipes de secours du monde entier.

"Cent équipes ont proposé leur aide au niveau mondial." Arnaud Fraisse, fondateur de Secouristes sans frontières à franceinfo

"Aujourd'hui on attend. On va attendre jusqu'à demain matin et si on n'a pas le feu vert, on ne partira pas", poursuit-il.

L'Espagne et la Tunisie finalement solicitées

Une seule équipe de secours qatarienne avait été autorisée à se rendre sur place dimanche matin avec "87 personnes et cinq chiens de recherche". Mais la situation semble évoluer. La Tunisie est finalement autorisée à intervenir, selon Arnaud Fraisse, et l'Espagne a également annoncé avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat.

Le président français a répété dimanche que la France était "prête à intervenir". "Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet du G20 à New Delhi. Samedi, dans un courrier, il avait exprimé ses condoléances à Mohammed VI et déjà formulé sa proposition d'assistance.