On a retrouvé la star chinoise Fan Bingbing

L'actrice chinoise Fan BingBing à Shanghai le 4 mars 2018 (TU MEIFEI / IMAGINECHINA)

Elle avait mystérieusement disparu des radars depuis deux mois et demi. Depuis son retour en Chine à la mi-juillet, après un voyage aux Etats-Unis et en Australie. Tous ses fans allaient de spéculation en spéculation : mais où est donc passée Fan Bingbing ? Et la nuit dernière, elle est réapparue, avec son mode de communication favori : un message sur le grand réseau social chinois Weibo, un message déjà retweeté des centaines de milliers de fois.

Dans ce message, la star de 37 ans, vue par exemple dans la série X Men, plaide coupable. Un véritable acte de contrition digne des célèbres procès de Moscou : "Je m’excuse sincèrement auprès de tout le monde, j’ai été amenée à transgresser la loi, j’aurais dû m’y conformer". Et la fin du message n'est pas en reste : "Sans le parti communiste, sans les bonnes politiques de l’Etat, sans l’amour du peuple, il n’y aurait pas de Fan Bingbing". Concrètement, cela veut dire quoi ? Que la vedette reconnaît avoir fraudé le fisc chinois. Et c’est précisément ce qui explique pourquoi elle avait été littéralement mise au secret par le pouvoir chinois depuis deux mois et demi.

Les contrats yin yang sur la sellette

On lui reproche d’avoir profité de ce que l’on surnomme en Chine des contrats "yin yang". Côté pile, côté yin : un contrat officiel, un million d’euros pour quatre jours de tournage dans un film récent. Côté face, côté yang, dissimulé au fisc : cinq millions d’euros supplémentaires de la main à la main. Résultat : aujourd’hui, le fisc chinois, qui a fait ses comptes sur plusieurs années, réclame plus de 100 millions d’euros à Fan Bingbing. Un quart de la somme représente un impayé, les trois quarts restants une amende. La star a jusqu’au 31 décembre pour s’acquitter de cette petite fortune. Et elle s’est engagée à le faire. Elle y a tout intérêt, parce que sinon les sanctions pourraient être beaucoup plus lourdes : assignation à résidence, interdiction de travail, etc. La "disparition forcée" de ces deux derniers mois ressemble fort à un avertissement. Et vu le contenu de son message sur Weibo, Fan Bingbing a bien compris qui est le patron en Chine.

Le ménage dans l'univers du showbiz

Tout cela s’inscrit dans un paysage plus global, où le pouvoir chinois a décidé de "faire le ménage" dans le milieu du spectacle : les salaires mirobolants des stars irritent fortement la population chinoise. Et le pouvoir de Xi Jinping a donc tout à gagner politiquement à sanctionner ces vedettes. Il donne ainsi l’impression d’être du côté du peuple contre les riches. Il a donc décidé de limiter les salaires des stars ; par exemple de limiter la part de leurs émoluments en pourcentage de la masse salariale d’une production cinématographique. L’enjeu est d’autant plus important que l’industrie du cinéma est en plein essor en Chine. Dans ce contexte, Fan Bingbing est la cible rêvée : c’est la star chinoise la plus riche, et l’une des actrices désormais les mieux payées au monde, avec Penelope Cruz ou Jessica Chastain. En lui faisant "payer l’addition", Pékin adresse donc un message à tout l’univers du showbiz.