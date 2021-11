La journaliste chinoise Zhang Zhan risque de mourir

En février 2020, Zhang Zhan, n'hésite pas une seconde. Elle quitte Shanghai, saute dans un train, direction Wuhan. Dans une vidéo, elle explique la raison qu'il l'a conduite à Wuhan. C'est ce message en ligne d'un habitant désespéré qui craignait qu'on le laisse mourir là à Wuhan, la ville abandonnée.

Avec son téléphone portable, Zhang Zhan, filme, se filme, elle témoignage. Elle montre les hôpitaux surchargés, les patients livrés à eux-mêmes, le chaos dans les couloirs. Elle montre ce policier qui la menace si elle continue à faire des images. Elle montre ce que le pouvoir veut soustraire au regard. Une ville coupée du monde, sous tensions, une situation sanitaire difficile à maîtriser.

Avec ses vidéos de quelques minutes, elle contredit le récit bien installé des autorités. Celui d'une lutte héroïque et efficace contre le virus. A ce jour, "officiellement", la Chine confirme environ 126 000 cas de Covid-19 et près de 5 700 morts selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Le pays compte 1 milliard 400 millions d'habitants. Zhang Zhan avait des doutes. D'ailleurs, au policier qui veut lui arracher son téléphone, elle dit sans détours : "j'ai le droit de surveiller ce que fait l'État".

Zhang Zhan a été condamnée fin 2020 à quatre ans de prison pour "provocation aux troubles à l'ordre public". Un motif fréquemment invoqué en Chine contre les opposants politiques. Amnesty International parle d'un "simulacre de procès".

Zhang Zhan, 38 ans, 1 mètre 77, 40 kilos ne peut plus se déplacer, ni même lever la tête, sans assistance, nous alerte dans un communiqué Reporters Sans Frontières. En août, elle a été hospitalisée pendant une dizaine de jours. Car si Zhang Zhan ne peut plus témoigner, elle continue de protester à sa manière. Elle est en grève de la faim.

Selon ses avocats, elle est parfois nourrie de force par une sonde nasale. Son frère a laissé un message inquiétant la semaine dernière sur Twitter : "Elle est très amaigrie (...) elle risque de ne plus vivre très longtemps (..) Elle ne passera peut-être pas l'hiver".

Le gouvernement chinois ne dit rien sur l'état de santé de Zhang Zhan. Un porte parole du ministère des Affaires étrangères rappelle simplement "que toute personne qui enfreint la loi doit être punie". Il qualifie les appels à la libération de la journaliste "de manipulation politique anti-chinoise".

L'appel d'Amnesty International donc qui évoque "une attaque honteuse contre les droits de l'homme". L'appel aussi de Reporters sans Frontières et d'une coalition de 44 ONG en septembre. RSF qui décrit la Chine "comme la plus grande prison au monde pour les journalistes avec au moins 122 détenus". Trois autres journalistes indépendants ont d'ailleurs étaient emprisonnés après avoir couvert la crise sanitaire à Wuhan.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88