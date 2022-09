Guerre en Ukraine : comment va se dérouler la "russification" des terres annexées par Vladimir Poutine

Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

À court terme, le prochain objectif de Vladimir Poutine est d'abord de "digérer" cette conquête territoriale. En clair, il faut s'attendre à une politique de russification accélérée dans les quatre provinces occupées. Le maître du Kremlin va reprendre le même scénario déjà joué en Crimée en 2014.

Il va imposer la langue russe dans les écoles et réécrire les manuels d'histoire. Le rouble, la monnaie nationale russe, sera introduite dans ces régions. Le système téléphonique sera intégré à celui de la Russie. Les habitants recevront des passeports russes.

Bref, tout va être fait par le Kremlin pour tisser le plus de liens administratifs, politiques, économique, énergétiques, militaires. Une intégration à marche forcée en forme de "bunkérisation" pour empêcher que les Ukrainiens ne reprennent ces quatre provinces.

Odessa dans le collimateur de Poutine ?

La Russie contrôle aujourd'hui toute la mer d'Azov et notamment le port stratégique de Marioupol. L'armée de Poutine est également présente jusqu'à Kherson sur le fleuve Dniepr. Mais évidemment, on peut imaginer que le maître du Kremlin ait aussi des visées sur le reste de la côte de la mer Noire et notamment sur Odessa. Cette ville, fondée par Catherine II, a une forte charge historique pour les Russes. C'est ici qu'a été tourné le fameux film d'Eisenstein Le Cuirassé Potemkine en 1925. Pendant la période soviétique, Odessa était une base navale pour la marine de Moscou.

Mais surtout la cité a longtemps été une station balnéaire très prisée des touristes russes attirés par ses plages et la douceur de son climat. Voilà pour la symbolique dans la conscience collective russe, mais il y a aussi un intérêt stratégique évident pour Vladimir Poutine, celui d'établir une continuité territoriale avec vers la Transnistrie, région pro-russe de Moldavie.

Pour l'instant, on en est encore très loin. L'armée russe est sur la défensive ces dernières semaines. Et évidemment, l'Ukraine n'a pas envie de se voir amputer de son accès à la mer et va tout faire pour récupérer ces provinces perdues, comme le montre la contre-offensive de son armée dans le nord-est du Donbass.