États-Unis : l'armée sur les traces du père Noël

Les Américains sont très précis : ils peuvent savoir en temps réel où en est la tournée de Santa Claus, le nom que l'on donne au père Noël aux États-Unis. L'armée sait par exemple qu'à 15h38 GMT, dimanche 24 décembre, c’est-à-dire 14h38, Santa Claus se trouvait au-dessus de Jakarta. C'est là qu'a été flashé le traîneau du père Noël. C’est-à-dire qu'il est parti du pôle Nord, il est passé au-dessus du Japon, de l'Australie et ainsi de suite. Il a fait le tour de la terre en distribuant évidemment des cadeaux tout le long de son périple.

En 1955 la chaîne de grands magasins Sears diffuse une publicité dans un journal du Colorado, dans lequel est donné un numéro de téléphone qui est censé permettre de joindre directement le père Noël. Mais une coquille se glisse dans la publicité et tous les enfants qui appellent ne tombent pas sur le père Noël, mais sur un officier du commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (le NORAD). L'officier est d'abord étonné d'être pris pour le père Noël, mais il va se prêter au jeu et demander à tous les militaires de permanence de renseigner les enfants sur le parcours du père Noël entre le 24 et le 25 décembre. Et depuis 1955, les militaires de la NORAD perpétuent la tradition.

La tradition du Surfing Santa en Floride

Cette année, le père Noël a fait un petit détour dans l'Espace : il est passé par la station internationale qui se trouve en orbite autour de la terre. Il a eu également les honneurs du président des États-Unis. La Maison Blanche a fait savoir que Joe Biden et son épouse ont surveillé de près la tournée du père Noël. Il faut savoir que le père Noël est capable de distribuer 100 000 cadeaux par seconde et au total, en 24 heures, il aura offert 5,5 milliards de présents à travers le monde.

Une autre tradition est née en 2009 en Floride. Cette année-là, George Trosset a l'idée de surfer sur l'océan déguisé en père Noël. La photo fait le tour du monde et depuis, tous les ans des milliers d'Américains viennent sur les plages de Floride, beaucoup en costume de Santa Claus, pour une petite glisse. Depuis, on parle de Surfing Santa et c'est une belle initiative car de nombreuses opérations caritatives sont nées pour aider les plus démunis et les malades.