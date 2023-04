Sécheresse : privées d’eau potable, des communes toujours en quête de solutions

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 15 avril, retour sur l'interdiction de la consommation de l'eau du robinet dans quatre communes des Pyrénées-Orientales.

Quatre communes des Pyrénées-Orientales sont toujours privées d'eau potable à cause de la sécheresse qui est déjà en cours dans la zone. Face à des sécheresses de plus en plus marquées depuis 2017, le département n'en sort pas épargné. En 2021, on a vécu une année particulièrement pluvieuse sur toute la France, sauf sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le Var.

Cette zone est la seule qui, depuis sept ans, n'a quasiment pas une seule goutte de pluie. Le stress hydrique est chronique, il n'y a plus d'eau dans les nappes, on arrive à la fin du scénario. En France, selon la dernière campagne du Bureau de recherches géologiques et minières, près de 75 % des nappes phréatiques sont à un niveau extrêmement bas. C'est bien en dessous encore de ce que l'on avait en 2022 qui avait déjà connu une très faible recharge hivernale.

Dans ces quatre communes, situées près de Perpignan, leurs nappes phréatiques sont à sec. Le niveau d'eau est à 30 cm au dessus du forage, au-dessus du fond. Il vaut mieux éviter d'aller chercher cette eau, car elle est boueuse et non potable. Selon Emma Haziza, "c'est vraiment le scénario le plus extrême qu'on puisse avoir" : "Ça me rappelle un peu ce que l'on peut vivre en Inde lorsque l'on va piocher de l'eau aujourd'hui, jusqu'à 500 mètres de profondeur. On y retrouve de l'arsenic qui est naturel mais que l'on retrouve justement en fond de forage et qui est derrière la première cause de mortalité mondiale. Donc on sait à quel point ce sont des éléments qui rendent l'eau absolument pas potable et il va falloir trouver des solutions d'urgence."

Les communes branchées au forage agricole

Pour l'instant, ces quatre communes ont été branchées sur un forage agricole. L'eau, là non plus, n'est pas potable. On peut l'utiliser pour laver son linge, pour prendre sa douche, à condition de ne pas ouvrir la bouche. Et puis, surtout, il faut éviter de se laver les dents avec. Il faut éviter de consommer des aliments crus. On peut cuisiner, mais il va falloir faire bouillir cette eau parce qu'elle n'est pas potable directement. Donc on a vraiment un vrai problème.

Existe-t-il des solutions ? A l'échelle individuelle, grâce à des réducteurs de débit, nous sommes capable de réduire jusqu'à 80 % du débit tout en ayant le même sentiment de consommation d'eau. Ces solutions sont à mettre en œuvre partout. Mais pour la première fois, des piscines vont être interdites : Elne (Pyrénées-Orientales) est la première ville en France qui, par arrêté municipal, a interdit la construction de forages ou bien de nouvelles piscine jusqu'à fin avril 2023. Mais ça pourrait se prolonger vu l'état de la situation. Nous assistons à une bascule nouvelle vers cette prise en compte : la fin d'un système.