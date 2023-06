Climat : les indicateurs alarmants du changement climatique à l'échelle mondiale

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 17 juin, des experts mettent en garde contre une série de phénomènes qui exacerbent les déséquilibres climatiques.

Le changement climatique est devenu une réalité indéniable à travers le monde, avec des indicateurs alarmants qui témoignent de son impact dévastateur sur notre planète. Des experts mettent en garde contre une série de phénomènes, tels que les canicules marines, les températures record en Sibérie et le phénomène El Niño, qui exacerbent les déséquilibres climatiques.

Les canicules marines sont devenues monnaie courante à travers les océans du monde. L'anomalie thermique dans l'océan Atlantique a atteint des niveaux sans précédent, avec des températures moyennes dépassant les 22 à 24 degrés sur les côtes basques. Même la mer Méditerranée, considérée comme un lac, a atteint les 24 degrés. Ces canicules marines ont des conséquences graves sur les écosystèmes marins et mettent en péril notre puits de carbone.

El Niño : un phénomène exacerbé

Le phénomène météorologique El Niño, une anomalie thermique qui se propage dans l'océan Pacifique, est également en pleine expansion. Il transporte des eaux chaudes vers la côte du Pérou et contribue à un réchauffement planétaire important. Les experts prévoient une probabilité élevée d'une intensité particulièrement forte d'El Nino, ce qui pourrait aggraver les conséquences déjà préoccupantes du changement climatique. Cette conjonction entre El Niño et le changement climatique constitue une menace supplémentaire à prendre en compte.

De son côté, la Sibérie connaît actuellement des températures extrêmes, atteignant jusqu'à 40 degrés. La région arctique est l'une des zones les plus touchées par le réchauffement climatique, avec des conséquences significatives sur les écosystèmes, les communautés autochtones et la biodiversité. Cette situation dramatique met en évidence l'urgence de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.

Les îlots de chaleur urbains

Les villes françaises sont également touchées par les conséquences du changement climatique, notamment par la formation d'îlots de chaleur urbains. Les températures au centre de Paris peuvent déjà être jusqu'à onze degrés plus élevées que dans les zones rurales environnantes. La présence insuffisante d'espaces verts et d'arbres contribue à ces conditions caniculaires, nécessitant la mise en place de mesures telles que la création d'îlots de fraîcheur et de corridors verts.

Face à ces indicateurs alarmants, il est clair que des actions concrètes doivent être prises. Il est impératif de repenser notre modèle économique, de promouvoir des choix alimentaires durables et de favoriser une transition vers une société plus respectueuse de l'environnement. Le changement climatique perturbe les cycles naturels, entraînant des sécheresses et des inondations plus fréquentes. Une prise de conscience collective est nécessaire pour inverser cette tendance.