Ukraine, une jeunesse dans la guerre : à la vie, à la mort (4/5)

Aujourd’hui, la jeunesse n’envisage plus de vivre sans penser à la mort. Dans cet épisode, rencontre avec Kirillo, Olenna, Vladislav, Liana et Christina, des survivants qui ont tous été touchés de près ou de loin par la mort.

"L'immeuble dans lequel je vivais à Kyiv a été touché deux fois par des missiles. Ça veut dire que la mort est présente au front mais aussi dans la vie civile", raconte Kirillo, jeune étudiant engagé sur le front depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a un an.

>> Guerre en Ukraine : suivez notre direct

Aujourd'hui, il est difficile de savoir combien de soldats sont morts au front. Kiev comme Moscou s’abstiennent bien de donner des chiffres… Et c’est sans compter les civils, victimes collatérales d’un conflit qui s’enlise. En Ukraine, la mort fait partie intégrante de la vie des habitants. Et lorsque des proches meurent, une partie d’eux-mêmes part avec eux.

Dans cet épisode, Olenna, veuve depuis le 22 mars 2022, témoigne de la perte tragique de son mari, tué par un missile. Comme elle, d'autres témoignent de la perte de leurs proches, de leur peur de la mort et de leur avenir.

"Ukraine, une jeunesse dans la guerre", un podcast franceinfo de Franck Ballanger et Thomas Sellin



Réalisation et mixage : Pauline Pennanec’h et Frédérick Vigneau

Traduction : Alina Zamirovskaya

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley

Rédaction en chef : Pauline Pennanec’h

Et merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'apporter leurs témoignages.