D'un phénomène culte à un autre : l'exposition "Astérix" et la série "Culte" sur la naissance de l'émission Loft Story

(FRANCEINFO - CULTURESPACES / C. DE LA MOTTE ROUGE / ASTERIX ® OBELIX ® IDEFIX ® / © 2024 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY-UDERZO - LAURYN HILL & THE FUGEES)

Tout Public vous emmène au sein de l’exposition "Astérix" à l’Atelier des Lumières à Paris, avec une visite guidée aux côtés d’Anne Goscinny, fille de l’auteur de la bande dessinée qui a marqué des générations, René Goscinny. Une exposition qui a la particularité d’être scénarisée, et dont le fil conducteur est la thématique du voyage. Le public passe d’album en album, ce qui constitue une bonne initiation à l’aventure gauloise pour les plus jeunes, et ravira les plus nostalgiques. Le public effectue en effet "à la fois un voyage dans le temps, dans l'œuvre et un voyage dans le temps de l'œuvre", explique Anne Goscinny.

Un parcours immersif pour se replonger dans l’univers culte de la Gaulle de Goscinny et Albert Uderzo, du 18 octobre 2024 au 5 janvier 2025 à l’Atelier des Lumières à Paris.

L’actualité Astérix ne s'arrête pas là, avec entre autres les rééditions de luxe d’Astérix le Gaulois parues en janvier 2024, Astérix aux Jeux Olympiques à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, l’extension de l’univers avec le septième tome consacré à Idéfix sorti le 9 octobre 2024, et des produits dérivés comme les timbres Astérix, sortis le lundi 14 octobre 2024.

"Culte" : la série sur "Loft Story"

C’est un phénomène qui a divisé la France au moment de sa sortie en 2001 : entre certains qui y voyaient de la "trash TV", et les autres qui y retrouvaient un miroir de la réalité sociale française de l’époque. Impossible de nier que c’est "Loft Story" qui a lancé la téléréalité en France, avec toutes les évolutions qui lui ont succédé, mais aussi ponctuée par ses violences. Constance Vilanova, cite le cas de la candidate et gagnante de l’émission Loana, qui présentait déjà avant le tournage de l’émission un profil particulièrement fragile et vulnérable, "complètement jetée en pâture aux tabloïds", d’après elle. Loana est, de fait, devenue "l’archétype de la candidate de téléréalité", que chaque production de ce type de programme voudra trouver, dans le but d’avoir "sa Loana", explique la journaliste.

Un événement télévisuel "culte", sur lequel revient la série du même nom, co-produite par la productrice de "Loft Story" elle-même, Alexia Laroche-Joubert. Et bien que la série tourne beaucoup autour de la figure de la productrice et de son début de carrière, elle n’en dresse pas pour autant un portrait très flatteur, et présente une jeune femme ambitieuse, cynique et prête à tout pour réussir. Une série qui montre les dessous de l’émission "Loft Story", replonge le public dans le contexte de l’époque… et qui tient à redonner sa dignité à Loana, en montrant d’elle autre chose qu’une "bimbo écervelée", observe Celyne Baÿt-Darcourt.

Vivre pour les caméras de Constance Vilanova (JClasstès) est à retrouver en librairie.

Le retour des Fugees

Le groupe qui fut au sommet de son succès dans les années 1990 a surpris tout le monde en annonçant sa reformation et avec une tournée aux États-Unis et en Europe. Leur album The Score sorti en 1993 marque l’histoire de la musique aux États-Unis et au-delà, sans s’inscrire pour autant dans la durée, et le groupe connaît une suite de séparations et de reformations exceptionnelles et éclaires.

C’est ce vendredi 18 octobre que les fans auront l’occasion de voir le retour de leurs idoles sur scène à l’Accor Arena à Paris.

Une émission avec la participation d'Augustin Arrivé et Yann Bertrand du service culture de franceinfo, et Célyne Baÿt-Darcourt, spécialiste médias à franceinfo, à retrouver tous les matins dans Info médias.