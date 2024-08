La rappeuse Lauryn Hill et les Fugees annulent leur tournée américaine en raison de la faible vente de billets

"Ready or Not" ? L'icône du rap Lauryn Hill a annulé sa tournée américaine, qui devait réunir le groupe The Fugees, a annoncé mercredi 7 août la plateforme de vente de billets de concerts et spectacles Ticketmaster. Aucune explication n'a été donnée.

Dix-sept dates, prévues entre le 9 août et le 21 septembre, ont été annulées sur le site de Ticketmaster. La plateforme promet un remboursement automatique des fans de Lauryn Hill. Ces derniers avaient commencé à être notifiés des annulations la veille, selon plusieurs médias américains. Live Nation, société organisatrice de la tournée The Celebration Continues (La fête continue), a confirmé le remboursement sans donner, elle aussi, d'explication. La partie européenne de la tournée ne semble pas avoir été affectée. Elle doit commencer à Dublin en Irlande le 7 octobre et finir à Hambourg en Allemagne le 1er novembre 2024.

Mauvaise presse

Sur son compte Instagram, Lauryn Hill déplore ces annulations sur le continent américain. "C'est avec difficulté que la décision a été prise d'annuler nos prochaines dates de tournée en Amérique du Nord. L'année dernière, j'ai dû faire face à une blessure qui a nécessité la reprogrammation de certains de mes concerts. Malheureusement, le penchant de certains médias pour le sensationnalisme et les titres racoleurs a apparemment créé un récit qui a affecté les ventes de billets pour la partie nord-américaine de la tournée. La confiance et la foi que j'ai dans mes intentions et mon engagement envers mon art semblent avoir été éclipsées par cette image malheureuse."

Elle a poursuivi en indiquant sa joie de retrouver ses fans européens qui n'ont pas vu le groupe sur scène depuis un quart de siècle.

"Le public du Royaume-Uni et d'Europe n'a non seulement pas encore vu le spectacle anniversaire de Miseducation, mais il n'a pas non plus vu les Fugees se produire ensemble depuis plus de 25 ans ! Jouer pour mes fans est un profond échange d'énergie et d'émotion qui m'excite à chaque fois. Chaque spectacle est une partie de mon expression et un témoignage de notre connexion et de notre amour commun pour la musique. Je peux vous assurer que personne n'est plus déçu que moi de ne pas pouvoir se produire", souligne-t-elle.

Annoncée après le premier concert du groupe depuis plus de dix ans en septembre 2021, cette tournée de retrouvailles des Fugees avait déjà été repoussée, puis annulée en raison de la pandémie de Covid.

Elle avait repris l'année dernière, vingt-cinq ans après la sortie, en 1998, de l'album solo culte The Miseducation of Lauryn Hill. Mais la tournée avait de nouveau été suspendue à cause de la blessure vocale de chanteuse de 49 ans.