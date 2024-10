Abou Sangare, acteur sans papier dans "L'Histoire de Souleymane", et Charlotte Chaffanjon pour son livre "Deux Frères"

L’Histoire de Souleymane, ou quand la fiction rejoint la réalité. L’acteur principal Abou Sangare, interprète un jeune homme guinéen en situation irrégulière en France confronté à la dureté de l'ubérisation de l'économie, est lui-même sans-papiers, et a vu à plusieurs reprises ses demandes de régularisation rejetées, ce qui lui a fait connaître la précarité extrême dans le monde du travail.

Il décide de répondre à l’annonce pour le casting du film. Après les étapes de sélection pour le rôle, il est retenu, et finit par remporter le prix d’interprétation masculine "Un certain regard" à Cannes.

"Ce qui m'a le plus surpris dans le cinéma, c'est le travail d'équipe." Abou Sangare franceinfo

Une success story qui n’enlève pourtant rien à la précarité du jeune homme, puisqu’il a rendez-vous jeudi 10 octobre 2024, avec la préfecture d’Amiens pour déposer sa quatrième demande de régularisation. Sibylle Luperce, bénévole au Réseau Education Sans Frontière de la Somme, qui l’a accompagné pendant ses premières années à Amiens, fait part de son incompréhension face au refus de la préfecture d’accéder à sa demande de régularisation. "Il y a une entreprise qui lui a proposé une promesse d'embauche, un contrat de travail. Et cette entreprise l'accompagne encore pour la troisième fois pour une demande de titre de séjour salarié. Donc si vous voulez, il a coché toutes les cases de l'intégration au niveau scolaire."

Comme le personnage du film, Abou connaît les mécanismes de survie lorsque l’on se trouve dans une situation d’irrégularité. La politesse qui est de mise, que ce soit envers les clients à qui Souleymane livre leurs commandes, ou envers les policiers lors des contrôles.

L'Histoire de Souleymane sort ce mercredi 9 octobre 2024 en salle.

Deux frères aux destins croisés

C'est l'histoire de deux frères, Marwan et Bilal Berreni, au talent artistique immense et au même destin tragique, et des parents confrontés pour toujours au mystère de leurs disparitions. La journaliste au quotidien Libération Charlotte Chaffanjon a voulu redonner vie et lumière à ces parcours, au-delà d'un fait divers qui a tant fait parler, notamment parce que l'un de ces deux jeunes hommes, Marwan Berreni, était une vedette de la série télévisée Plus belle la vie. L’autre, le cadet Bilal, était un virtuose du street-art, un graffeur mondialement réputé. À dix ans d'intervalle, ses deux frères sont retrouvés morts, chacun après des semaines de disparition.

Ce qui fascine d'abord la journaliste, ce sont ces frères qui constituent à eux deux les versants d’une même pièce. Bilal, le cadet, qui "(…) était dans une forme de radicalité", partant faire le tour du monde, et refusant de "gagner le moindre centime". Il voit en parallèle l’évolution de son grand frère Marwan, devenir une star du petit écran, alors que lui-même "[rejette] les paillettes, cette espèce de monde de plastique." Ce qui ne l’empêche pas par ailleurs d’adorer son frère, précise-t-elle.

"Ce sont des thématiques qui sont très universelles. C'est la question de la fraternité, la question du rapport au deuil. C'est aussi la question de la parentalité." Charlotte Challanjon franceinfo

La parentalité, Charlotte Challanjon s'y intéresse en effet, puisqu'elle effectue plusieurs entretiens avec les parents des deux frères. Ceux-ci incarnent d’une certaine manière "exactement ce qu'on aspire à être [en tant que] parents (…) : réussir à faire en sorte que ses enfants soient heureux, joyeux, réussissent à aller au bout de leurs envies, au bout de leur art aussi, au bout de leur créativité…", raconte la journaliste.

Certains mystères demeurent, mais ce livre Deux frères de Charlotte Challanjon permet de remettre la lumière et la beauté à leur juste place dans cette histoire.

Une émission avec la participation de Matteu Maestracci, journaliste au service culture de franceinfo.