Les invités de Tout est politique, vendredi 26 janvier, ont réagi au livre La Communauté (éd. Albin Michel), co-signé par la journaliste Ariane Chemin, qui revient sur l'histoire de Trappes, cette commune pauvre des Yvelines où sévit le communautarisme et d'où est partie une centaine de jihadistes.

Les extraits

Quand vous entendez ce récit sur Trappes, est ce que vous pensez que ce pays, la France, sait prendre en compte et aborder ses communautés ? La réponse de l'écrivain Marek Halter.

Marek Halter : Je vais dire quelque chose qui va vous provoquer un peu. Nous vivons dans le pays le plus généreux et le plus raciste du monde parce que nous avons inventé l'homme universel. Nous n'aimons pas les particularismes, nous n'aimons pas les gens qui sont en plus quelque chose (...) Tout ce qui est un peu différent, on rejette. Et ce rejet fait qu'on se retrouve face à des communautés, parce qu'ils se retrouvent entre eux, parce qu'on les a rejetés au nom de l'universalité.

Marek Halter présentera, samedi 27 janvier, à La Sorbonne à Paris, en partenariat avec franceinfo, un concert en hommage aux compositeurs juifs de Terezín (République tchèque) tués par les nazis. À cette occasion, devant 1 000 spectateurs, l'écrivain envisage de porter l'étoile juive. "C'est comme quand, sans faire de comparaison, on était tous Charlie au lendemain de [l'attentat contre] Charlie Hebdo ou on était tous les Juifs allemands en 1968. Là, pendant une heure et demie, on sera tous avec ces musiciens à Terezín", explique-t-il en posant l'étoile jaune sur le revers de sa veste.

Les invités

Marek Halter, écrivain



Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et co-auteure de La Communauté (éd. Albin Michel)



Alexis Lacroix, directeur-délégué de la rédaction de L'Express et auteur de J’accuse ! 1898-2018 Permanences de l’antisémitisme (éd. L'Observatoire)