PODCAST. Chiens renifleurs, vaccins et angoisses

Chiens renifleurs, vaccins et angoisses (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Ils ont ressorti leurs shorts, leurs maillots et leur ballon : les joueurs du championnat allemand ont repris le chemin des vestiaires et des terrains de football, le week-end dernier. Sans spectateur dans les gradins mais avec des règles sanitaires strictes à respecter, le championnat allemand est le premier en Europe à se déconfiner.

Des chiens aussi s’entrainent sur le terrain… à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort près de Paris. Une petite dizaine de chiens apprend à renifler et détecter… le coronavirus. Mais pour quoi faire et comment ça marche ?



Des collégiens de retour en classe… et au stade

Eux aussi ont fait leur retour dans un stade : des élèves font désormais classe dans le grand stade de Copenhague, la capitale du Danemark. C’est à écouter dans l’actualité de la semaine décryptée à hauteur d’enfants par les journalistes de Salut l’info ! En France aussi, des collégiens ont repris le chemin des cours, pour une partie d’entre eux : dans les départements « verts », pour les 6e et 5e volontaires. Notre journaliste Mathilde a tendu le micro à des collégiens de Limoges, plus ou moins contents de retourner en classe.



Les premiers vaccins inventés… grâce à un garçon de 9 ans

C’est le grand espoir dans la lutte contre l’épidémie de Covid19 : créer un vaccin efficace contre ce virus qui peut être mortel. Les scientifiques du monde entier y travaillent. Un vaccin est prévu pour l’an prochain. Ca paraît long mais c’est parce que sa fabrication se compose de plusieurs étapes, qui prennent du temps. Mais au fait, c’est quoi un vaccin ? Et qui ce fameux Louis Pasteur qui a travaillé sur les premiers vaccins de l’histoire ? Dans Salut l’info !, Julien remonte le temps, jusqu’aux origines des premiers vaccins, une technique que l’on doit à Louis Pasteur mais aussi à un petit garçon de 9 ans.

Ce virus, le confinement… Des moments particuliers qui ont pu causer chez les enfants et les plus grands des angoisses. Elles peuvent arriver aussi à d’autres occasions… et ne sont pas une fatalité ! Alors comment combattre les angoisses ? Sur le répondeur de l’émission, au 01 47 79 40 00, Elise s’est confiée sur ses angoisses nocturnes, parfois la journée aussi. Comment les combattre et en parler ? C’est quoi la différence avec la peur ? Salut l’info ! donne des conseils aux enfants pour échapper à leurs angoisses.

A retrouver dans cette émission : les devinettes rigolotes des enfants et le gros coup de cœur musical de Tamaya pour une grande chanteuse américaine, Ariane Grande. Et un appel lancé dans l’émission aux enfants : à l’approche de la fête des mères et des pères, ils peuvent dédicacer une chanson à leur papa ou leur maman sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Bonne écoute !