Les Gaulois, la Syrie et le Nobel d’économie, c’est l’actu de la semaine

"Salut l'info !", cinquième épisode. (EL DON GUILLERMO)

Ces derniers jours, la Turquie a attaqué une partie de la Syrie, un pays déjà en guerre depuis huit ans. Mais pourquoi ? Et qui sont les Kurdes qui vivent dans cette zone bombardée ? Le podcast "Salut l’info !" revient sur les raisons de cette situation.

Cocorico, un prix Nobel d’économie pour une Française ! Esther Duflo a 46 ans et elle vient de décrocher cette prestigieuse distinction avec deux collègues américains. Mais c’est quoi le prix Nobel ? Et pourquoi ont-ils été récompensés ? Estelle t’explique tout dans ce numéro.

Par Toutatis, ils débarquent en librairie ! Astérix, Obélix et toute leur bande reviennent pour de nouvelles aventures… Et cette fois-ci, ils sont accompagnés d’une jeune fille téméraire : Adrénaline. La fille de Vercingétorix sort jeudi en France. La potion magique, les druides, les festins de sangliers… mais au fait, comment vivaient vraiment les Gaulois ? Julien a mené l’enquête pour "Salut l’info !"

Petite moustache et chapeau melon

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" est aussi l’occasion pour les enfants de raconter les histoires qui leur tiennent à cœur ou qui les ont touchés… Maya se confie sur un moment de sa vie qui l’a beaucoup marquée, une histoire de cicatrice…

Et pour le coup de cœur de la semaine, on fait un autre bond dans le temps, à l’époque du cinéma muet et de Charlot. Avec sa petite moustache, son chapeau melon et son costume trop grand, il fait beaucoup rire Shems et Imane. Ils nous racontent pourquoi ils adorent le personnage rigolo inventé par Charlie Chaplin. Bonne écoute !