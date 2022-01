Le vaccin pour les 5-11 ans, une momie passée au radar et un train pas comme les autres

Chaque semaine, "Salut l'info !" décrypte l'actualité pour les 7-11 ans, un podcast produit par franceinfo et le magazine Astrapi.

Cette semaine, Ingrid fait écouter un extrait de l'Ode à la joie créée en 1824 par Beethoven. Car c'est l'hymne de l'Union européenne, une institution, qui a un Conseil pour voter des lois. Et depuis le 1er janvier, c'est au tour de la France de diriger ce Conseil pour une durée de six mois ! "L'Europe est aussi très compliquée par rapport à toutes ses règles", commente Norah, 11 ans. Pas toujours facile, en effet, de mettre 27 pays d'accord pour prendre des décisions communes en matière d'économie et d'agriculture par exemple. Et justement, en tant que présidente du Conseil de l'Union européenne, la France est chargée de veiller au bon déroulement des discussions.

Une momie passée au radar

Des chercheurs égyptiens ont étudié une momie à l'aide d'un scanner 3D. Cet appareil est d'ordinaire utilisé par les médecins pour faire des radios. Leur exploit est donc d'avoir percé les secrets du pharaon Amenhotep 1er sans lui retirer ses bandelettes. Ils ont découvert qu'il avait des cheveux bouclés et qu'il mesurait environ 1 mètre 69… "Ah, je vais bientôt le rattraper ! ", rigole Norah. Amenhotep 1er est aussi le premier pharaon à avoir été momifié les bras en croix et le dernier dont le cerveau n'a pas été retiré du crâne au moment de sa momification.

Focus sur une autre histoire étonnante. Les habitants d'un appartement à Saint Petersburg aux États-Unis se sont aperçus que depuis un certain temps des abeilles sortaient de derrière leur douche. Pour éviter de se faire piquer, ils ont appelé une apicultrice à la rescousse. En cassant le mur, la spécialiste a découvert une immense ruche de deux mètres de hauteur avec à l'intérieur… une colonie de 80 000 abeilles ! "Butiner des fleurs dans une salle de bain, c'est assez étonnant. Surtout que ça devait être galère de sortir parce que, du coup, elles sont dans le mur", réagit Norah. Et ces abeilles ont eu la vie sauve ! Il a fallu 5 heures à l'apicultrice pour les retirer et les transporter dans son jardin. Et 45 kilos de miel ont été récupérés au passage !

Tout comprendre sur la vaccination pour les 5-11 ans contre le covid-19

Les 5-11 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le coronavirus avec un dosage trois fois plus léger que pour les adultes. Mais comment ça se passe ? Pauline Pennanec'h a rencontré la pédiatre, Christèle Gras Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie, et cheffe du service de pédiatrie au CHU de Nantes. Plusieurs vaccins contre le Covid-19 utilisent la technologie de l'ARN messager. "C'est une invention toute récente, explique la spécialiste, mais qui est extrêmement efficace et qui consiste à envoyer dans l'organisme des parties qui vont servir à coder et à refabriquer des morceaux de virus qui vont être présentés au système immunitaire et qui vont permettre de fabriquer des défenses contre ce virus sans même l'avoir rencontré. Et une fois que ces défenses sont présentes, si jamais le vrai virus à un moment se montre, il sera bloqué."

Contrairement aux plus grands, les enfants jusqu'à 11 ans ne seront pas soumis au pass vaccinal prévu par le gouvernement. Sans être vaccinés, ils peuvent continuer à aller au cinéma, au restaurant, au stade... et bien sûr à l'école !

Comment gérer la jalousie entre frères et sœurs

Elise, 10 ans, se confie sur le répondeur de l'émission. Elle demande des conseils car son frère est jaloux des cadeaux qu'elle a reçu après avoir remporté un concours de dessin. Dans la rubrique "On se dit tout", Salut L'info lui répond. Les blagues des enfants sont toujours au rendez-vous. Ils peuvent nous en laisser sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00.

Et Oscar, 9 ans, partage son coup de cœur pour Le Prodigieux, un roman jeunesse fantastique de l'écrivain canadien Kenneth Oppel (Ed.Québec Amérique). L'histoire se passe à bord du Prodigieux, un train vraiment pas comme les autres… "C'est un train qui est en fait une ville sur rails, il est vraiment immense. Et le propriétaire du Prodigieux est mort. Et il a demandé qu'on mette son tombeau dans un wagon du train pour voyager infiniment. Comme cet homme était très riche il y a plein de trésors dans le wagon. Et le héros du roman détient cette clé, voilà pourquoi il va être pourchassé…", explique le jeune lecteur. Le suspense est au rendez-vous !

Bonne écoute !

