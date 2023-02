Droit de grève, doubleuse de voix et être un enfant unique : l'actu à hauteur d'enfants

Estelle Faure et Pauline Pennanec’h

Salut l'info ! Estelle Faure et Pauline Pennanec’h Toutes les semaines

De nouvelles grèves, une doubleuse au cinéma et vivre en étant enfant unique : c'est le programme du nouvel épisode de "Salut l'info !".

Chaque semaine, l'équipe du podcast "Salut l'info !" décrypte l'actualité à hauteur d'enfants. Un programme de la radio franceinfo et du magazine Astrapi.

Dans cet épisode, la journaliste Estelle revient sur la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, portée par le gouvernement français. L'occasion de répondre à cette question : mais faire grève, ça veut dire quoi ? Avec l'aide de notre auditrice de la semaine, Cassandre, 9 ans, on en apprend plus sur l'histoire de la grève.

Livraison de chars en Ukraine

L'actualité, c'est aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine : une centaine de chars militaires vont être livrés prochainement à l'Ukraine par plusieurs pays occidentaux. L'émission fait le point sur ce sujet et ses implications.

On découvre aussi un record inédit enregistré par des scientifiques : une barge rousse, un petit oiseau, a réalisé un parcours de 13 000 kilomètres sans poser une seule patte au sol. Comment a-t-elle réussi ? Grâce à six grandes ailes ? Parce qu'il a pris l'avion ? Ou en utilisant correctement son cerveau ? Réponse dans l'épisode de cette semaine !

Doubler des voix de personnages animés

Direction le cinéma ! Vous vous êtes toujours demandé qui faisait les voix des personnages dans les films d'animation ? Eh bien ce sont des comédiens qu'on appelle des doubleurs de voix. Notre journaliste Lara a tendu le micro de "Salut l'info !" à Kaycie Chase, une comédienne qui a notamment travaillé sur le film Pattie et la colère de Poséidon, actuellement au cinéma. C'est à écouter d'urgence dans ce podcast !

Un répondeur pour les blagues des enfants et leurs confidences

Pas besoin de faire son cinéma pour passer dans notre émission. Il suffit de laisser un message sur le répondeur de "Salut l'info !" au 01 47 79 40 00. C'est ce qu'a fait Maya cette semaine pour nous parler de son problème : elle en a assez d'être fille unique !

Le répondeur recueille aussi toutes les bonnes blagues de nos jeunes auditeurs : on en écoute trois cette semaine. Dans notre "Club Salut l'info !", on écoute aussi les rêves, les goûts musicaux et culinaires de notre auditrice de la semaine, Cassandre.

Bon épisode !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Somaya Dabbech à la réalisation

Raphaël Rasson au mixage