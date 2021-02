Brexit, final du Vendée Globe et Rolling Stones : c’est l’actu de la semaine pour les enfants

Le Brexit expliqué aux enfants dans le nouvel épisode de Salut l'info !, le podcast de franceinfo et du magazine Astrapi à destination des 7-11 ans. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE / EL DON GUILLERMO)

Depuis le 1er janvier, les relations entre le Royaume-Uni et l’Europe, dont la France, ont un peu changé. Pourquoi ? Car le Brexit est officiellement entré en vigueur. Mais au fait, ça veut dire quoi ce mot bizarre ? Et pourquoi le Royaume-Uni a voulu sortir de l’Union Européenne ? Un sujet pas toujours facile à comprendre, y compris pour les adultes. Pour en parler, "Salut l’info !" a tendu le micro à un spécialiste du sujet puisqu’il vit sur place au Royaume-Uni : Richard Place, journaliste et envoyé spécial permanent de Radio France à Londres, la capitale de l’Angleterre. Dans le dossier de cette semaine, il répond à des questions d’enfants sur le Brexit.

Sprint final pour le Vendée Globe

L’actualité de cette semaine nous emmène aussi sur la ligne d’arrivée du Vendée Globe, aux Sables d’Olonnes. Après 80 jours en mer, les premiers navigateurs ont terminé leur course dans la nuit de mercredi à jeudi… après 80 jours en mer ! À son arrivée, le vainqueur de la course Yannick Bestaven a partagé son émotion. C’est à écouter dans ce nouvel épisode.

En France toujours, dans le sud du pays, c’est la découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure qui fait l’actualité : le Titan des Garrigues.

Comment vaincre ses peurs

Dinosaures, créatures en tout genre ou cambrioleur… Chacun a des peurs différentes, qui peuvent faire travailler notre imagination. Dans notre rubrique "On se dit tout" cette semaine, Lucile raconte qu’elle a parfois peur le soir quand elle est seule à la maison. "Salut l’info !" lui donne des conseils pour surmonter ses craintes.

Sans oublier les blagues des enfants laissées sur le répondeur de l’émission et un coup de cœur pour un groupe de rock britannique mythique : les Rolling Stones. L'émission lance aussi un appel aux enfants : quel sujet voudraient-ils que Salut l'info ! aborde dans les prochaines émissions ? Les jeunes auditeurs peuvent laisser leurs idées de sujets sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00.