Santé : pour Jean Viard, les médecines douces "aident à vivre, c'est du soin au sens large qu'il ne faut pas opposer à la médecine de fond"

Les Français se tournent de plus en plus vers les soins dits non conventionnels, les médecines complémentaires alternatives. Une question de société décryptée par le sociologue Jean Viard.

Magnétiseurs, acupuncteurs, homéopathes : les Français se tournent de plus en plus vers les soins dits non conventionnels. L'Assurance maladie de Seine-et-Marne a été au cœur d'un imbroglio cette semaine, pointée du doigt pour avoir mis en place des remboursements de séances, et elle a dû faire machine arrière. Ça a mis les médecins en colère. Selon les sondages, un Français sur deux estime que cette médecine est aussi efficace que la médecine traditionnelle.

franceinfo : Ça vient d'où ce besoin d'aller chercher des réponses ailleurs que dans la science ?

Jean Viard : La science n'est pas tout. L'âme a toujours été un vrai sujet, en tout cas pour les croyants, pendant des siècles et des siècles. Il y avait la médecine qui vous faisait les saignées, celles qu'on voit au théâtre, et puis il y avait les sorcières. Il y avait les confesseurs, des gens avec qui on parlait régulièrement toutes les semaines, à qui on racontait ses problèmes, ils vous donnaient des conseils. On pourrait dire les psychanalystes aussi, d'une certaine façon, c’est-à-dire, au fond, on a toujours besoin d'un récit d'empathie, et puis d'une compétence technique si on peut dire.

Et la médecine, pour s'affirmer, s'est extrêmement technicisée, avec des résultats absolument extraordinaires, qui font que la vie s'est allongée de 25 ans depuis la guerre, et en même temps elle s'est un peu éloignée du corps du patient, si on peut dire. Donc il y avait un espace. Et puis, on est dans un monde où on recherche la nature, dans un monde où on a envie d'être écouté, dans un monde où on fait beaucoup plus attention à son corps parce que notre corps est moins un objet de travail – notre cerveau énormément – mais notre corps est un objet de rencontre, de séduction. Alors on fait du sport, etc. Et puis un monde où on va lentement, on marche, on fait du yoga, donc on a toute une réflexion sur la lenteur.

Alors, si vous regardez la géographie de ces médecines dites "parallèles", qui ne sont pas des médecines en réalité, qui sont des soins, il faudrait dire pour ne pas faire concurrence aux médecins, c'est beaucoup l'ancien espace du cœur de post 68, c’est-à-dire, la France de la Haute-Provence, du Haut-Var jusqu'aux Cévennes. Quand vous regardez toutes les villes comme Forcalquier, tout ça, vous avez un taux de professionnels de soins parallèles, qui est considérable.

Donc il y a aussi une histoire en France, de gens qui, après 68, se sont opposés à l'Etat, à la ville, à la technologie, ils sont allés vivre autre chose, y compris ce nouveau rapport au corps et aux soins. Je crois qu'il y a tout ça en même temps. Et donc, je ne dirai pas que c'est une médecine concurrentielle. Quand les gens sont bons, ils vous envoient chez le médecin, plus technique quand il y en a besoin, quand il vous dit non, moi je vous sauve du cancer avec mon traitement, là ça devient inquiétant... Donc il y a les deux, mais je crois qu'on a besoin d'être écoutés, on a besoin de pouvoir parler.

Et c'est vrai que depuis le Covid, aussi on voit une méfiance vis-à-vis du discours scientifique, vis-à-vis des vaccins, tout ça s'est amplifié aussi ?

Oui, et en France, de manière dramatique. Quand on voit les vaccins notamment sur les jeunes filles notamment pour les problèmes de cancers etc, c'est terrible, parce qu'il n’y en a pas beaucoup des vaccins, mais il y a des pays d'Europe où tout le monde est vacciné. Donc il y a l'effet de ces discours sur la société, qui est préoccupant, qui est pris d'autant plus préoccupant dans le pays de Pasteur, le pays où on a été tellement en avance, on reste d'ailleurs un très grand pays d'invention, donc c'est préoccupant.

Je suis prudent dans mon propos parce que moi je pense que ce sont des enrichissements de la vie, comme les ostéopathes, comme tous les gens qui travaillent sur l'énergie, etc. Je pense que ça aide à vivre. Je pense qu'on vit mieux je pense, mais effectivement c'est du soin au sens large, mais il ne faut pas l'opposer à la médecine de fond. Mais c'est vrai qu'il y a les deux.

Et vous l'avez dit, il faut savoir rester méfiant, parce que certaines personnes peuvent être un peu embrigadées, certaines même meurent parce qu'elles arrêtent leur traitement. C'est pour ça que les députés ont adopté une loi contre les dérives sectaires. Il y a eu un rôle joué aussi par Internet là-dedans ?

Oui mais, qu'il y ait un risque sectaire, des volontés d'embrigadement, des instrumentalisations, y compris parfois avec des affaires qui touchent à la sexualité, oui, bien sûr, et il faut être extrêmement attentif.

Mais je crois qu'il faut faire attention, le monde médical se défend un peu parce qu'il a un peu l'impression qu'on lui "mord sa laine", si je puis dire. Je crois qu'il faut essayer de se dire qu'on a besoin des deux pour faire humanité, et elles sont complémentaires. Il y a beaucoup de médecins qui le pensent en réalité.