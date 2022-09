Elizabeth II : "La reine a fait une carrière du silence, elle nous montre qu'on peut être extrêmement influent dans le silence", Jean Viard

Le samedi et le dimanche à 10h21, 12h21 et 14h51

Avec le sociologue Jean Viard, Question de société évoque aujourd'hui la mort de la reine Elizabeth II, à 96 ans. Charles III, son fils, lui succède et vient d'être proclamé roi d'Angleterre. Le sociologue Jean Viard évoque cette figure de la souveraine qui a régné plus de 70 ans.

franceinfo : La reine d'Angleterre, ce repère, cette permanence dans le temps, une figure quasi immuable comme il n'en existait peut-être pas d'autres depuis très longtemps ?

Jean Viard : Chaque culture nationale a ses symboles. Et pour les Anglais, il est clair que la reine d'Angleterre incarnait l'Angleterre depuis très longtemps. Si on compare à d'autres pays, aux États-Unis, ce sont les sept pères fondateurs, sculptés dans le Rocher, qui sont au fond les pères fondateurs ; et ils n'ont même pas de constitution. Nous, en France, c'est 1789, et de Gaulle et la Résistance, pour trouver des images de ce qui nous rassemble.

Je crois que chaque société est rassemblée comme ça, c'est ce qui constitue son symbole identitaire dans lequel tout le monde se reconnaît. Alors là, en plus, c'était une dame, une dame extrêmement courtoise, qu'on connaît depuis très longtemps et puis, sa première prise de parole, c'est 1940 quand même, avant la guerre.

La mort de la reine d'Angleterre cette semaine et les funérailles de Gorbatchev, il y a sept jours. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les dernières pages du XXe siècle qui se tournent ?

Il y a télescopage énorme, parce qu'il y a la grande pandémie qui ouvre le XXIᵉ siècle, c'est-à-dire la guerre contre le climat. C'est vraiment le démarrage de ce qui va être l'aventure humaine si l'humanité doit survivre. Et derrière, on a les deux personnages qui nous restaient, la reine qui a marqué effectivement l'histoire depuis la dernière guerre, mais aussi la fin de l'Empire britannique, on n'a pas connu ça en France. C'était vraiment un univers en soi, gigantesque, et quand elle est devenue reine, quand elle était en voyage officiel, elle découvrait son empire, elle a découvert l'information tragique de la mort de son père au Kenya.

Et Gorbatchev, c'est un peu la même chose : c'est l'homme qui a fait exploser l'Empire russe et la domination communiste sur le monde, en tout cas sur l'Europe. Donc ce sont deux éléments centraux, deux personnages essentiels qui meurent quasiment en même temps et au fond, on est devant un monde post politique qui n'est plus sur les mêmes bases, c'est la nature qui est en train de faire l'histoire, et ça c'est une nouvelle période. Et le télescopage des deux marque une rupture gigantesque.

Et c'est assez fou de comparer ces deux personnes, Gorbatchev et la reine d'Angleterre, parce que l'un a été un décideur politique qui a changé le monde activement en prenant la parole. Et l'autre, finalement, est presque plus un symbole, une personne qui n'a pas beaucoup pris la parole et qui n'a pas eu beaucoup de pouvoir de décision. C'est dire quand même l'ampleur qu'elle avait malgré cette forme de mutisme ?

En fait, c'est une actrice, c'est un mime. Moi, elle me faisait toujours penser au mime Marceau parce que tout est dans le costume, dans la gestuelle, le travail du sourire, le chapeau. Je crois qu'elle avait 5000 chapeaux et rappelez-vous, au moment du Brexit, elle a mis un chapeau bleu avec des petites étoiles. Donc en fait, elle avait un discours mais qui était un discours de mime. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'au fond, il y a un magistère du silence, et elle nous montre qu'on peut être extrêmement influent au fond, dans le silence.

La reine a fait une carrière du silence et je trouve que c'est extraordinaire comme personnage, parce qu'elle a pris la parole quatre fois en dehors de ses fonctions officielles, dont la dernière fois en 2020 sur la pandémie, parce qu'elle pensait qu'il fallait sécuriser le peuple. En plus, étant elle-même une personne âgée, elle se sentait évidemment directement concernée. Voilà, je crois que ça restera au fond ce magistère du silence.