Question de choix. La solution anti gaspi pour se nourrir à petit prix

Une appli pour acheter les invendus pour quelques euros et réduire le gaspillage (TOO GOOD TO GO)

En France, un tiers des denrées alimentaires produites ne passent pas par les assiettes et finissent à la poubelle. Le gaspillage alimentaire est une calamité, mais pas une fatalité. Des solutions existent. Des villes, comme la ville de Vannes depuis une semaine, s’en sont emparées avec "Too god to go", "l'appli qui te nourrit en réduisant le gaspillage".

Nous pouvons tous nous engager contre le gaspillage alimentaire

En achetant plus juste ou en achetant différemment. Une jeune centralienne est devenue très sensible au gaspillage alimentaire après un début de carrière dans l’industrie agro-alimentaire. Lucie Bash, c’est son nom, a eu l’idée de créer une plateforme sur laquelle les commerçants de produits de bouche peuvent mettre en ligne les produits invendus. Ces paniers peuvent être récupérés pour quelques euros par les habitants du quartier, à l’heure de la fermeture. Depuis quelques jours, cette solution anti gaspi est donc disponible à Vannes.

L’appli a pour nom Too good to go

Cette application anti gaspi qui permet de manger à petit prix met facilement en relation commerçants et citoyens. Plus de 3 500 établissements, y compris de grands restaurants sont à ce jour partenaires. L’opération a permis cette année de sauver plus d’un million et demi de repas de la poubelle.