Prenez soin de vous. Pratiquez la méditation

Plusieurs adeptes de la méditation à Aspen (Colorado). (NICK TININENKO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Peut-être souffrez-vous du petit coup de blues du lundi matin. Si c’est le cas, les applications pour téléphone portable de méditation peuvent vous aider. Elles font un carton depuis quelques années maintenant car la pratique de la méditation par ce biais est extrêmement simple, souple (on peut la pratiquer à n’importe quel moment de la journée) et peu onéreuse. Elle permet d’éviter de ruminer, de ressasser des pensées tristes ou anxiogènes qui vont forcément avoir un impact psychologique négatifs dans votre quotidien.

On commence avec Petit Bambou, l’une des applications les plus utilisées en France. Le concept est tout simple. Vous commencez par une série de huit séances gratuites qui vont vous apprendre les bases de la méditation. Ce gong qui débute et clôt chaque séance vous transporte directement dans un monastère tibétain. À vous de vous imaginer le lieu qui saura vous décontracter, si c’est la buanderie, ça fait aussi l’affaire, tant que vous êtes au calme. Une seule règle, vous asseoir par terre dans un endroit calme, jambes croisées (on a le droit à un coussin, je vous rassure) ou vous installer confortablement sur une chaise. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos. C’est parti pour dix minutes où vous allez tenter de faire le vide et de vous concentrer sur votre respiration, votre corps.

On se remet un petit gong. Le temps de vous donner le prix des séances payantes, une fois les huit séances introductives gratuites effectuées : 4,99 euros par mois

La deuxième est anglo-américaine et s’appelle Headspace. Et j’aurais dû en fait commencer par elle, car c’est la première du genre. Elle revendique 20 millions d’utilisateurs dans le monde. Sauf qu’elle n’existe qu’en anglais

L’appli est vraiment très jolie et les séances répondent à peu près à tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Avec un défaut majeur tout de même : elle est assez chère, environs 13 euros par mois.

Imagine Clarity propose des mini-conférences



Imagine Clarity a été conçu par Matthieu Ricard, moine bouddhiste depuis 40 ans et interprète officiel en français du Dalai Lama. Du coup, le niveau est tout de suite plus élevé. Exemple avec la vidéo sur la question : comment méditer ? Ce sont des séries de vidéos très qualitatives sur la méditation, qui à mon sens s’adressent à des personnes qui maîtrisent déjà un minimum la méditation de pleine conscience. L’appli est payante, six euros par mois, même si de nombreuses vidéos sont accessibles gratuitement.



Voici d’autres applications car il en existe des dizaines. Il y a notamment celle de Christophe André qui est un peu la star dans ce domaine, Pleine conscience ou Zenfie pour ne citer qu’elles.