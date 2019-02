Prenez soin de vous, mettez du positif dans votre vie

Une femme regarde le coucher de soleil depuis un jacuzzi. (MAXPPP)

Début février, j'ai eu la chance de rencontrer le chercheur américain Martin Seligman, de passage à Paris pour une conférence. Il est l'un des pioniers de la psychologie positive à la fin des années 90. Professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie, il a longtemps soigné les personnes dépressives. Un jour, il a voulu sortir de cette approche purement thérapeutique, pour ne plus simplement guérir ses patients en les amenant à un état 0, mais pour les aider à devenir heureux.

Il raconte ce changement de paradigme dans un livre autobiographique intitulé S'épanouir, et traduit en français chez Belfond. Il y donne plusieurs conseils pour changer de regard sur la vie et accéder au bonheur.

Trois moments agréables de la journée

"Tous les soirs la semaine prochaine, avant d'aller dormir, écrivez trois choses qui se sont bien passées et pourquoi elles se sont bien passées. Ce ne sont pas forcément des choses importantes. Ça peut être un magnifique coucher de soleil ou une patisserie que vous avez aimé. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les gens qui font ça tous les soirs pendant une semaine, dorment mieux. Ça devient une habitude. Et six mois plus tard, ils sont plus heureux et moins déprimés."

Il existe des applis, comme Smylife, pour vous aider à faire cet exercice tous les soirs.

Remercier une personne qui a changé votre vie

"Pensez à quelqu'un qui est toujours vivant, qui a fait quelque chose qui a changé votre vie et que vous n'avez jamais remercié. Racontez le par écrit en 300 mots. Ce qu'il a fait, comment ça a changé votre vie et où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, appelez-le, dites lui que vous venez le voir, mais ne lui dites pas pourquoi ! Presentez-vous chez lui, et lisez lui votre texte. on a trouvé que les gens qui font ça, sont moins déprimés, plus heureux, et la plupart du temps, les deux personnes pleurent."

Pour nous Français qui avons la réputation de toujours nous plaindre, ces deux exercices permettent de commencer à voir la vie différemment. Ca peut sembler facile, mais cela exige une certaine régularité pour en ressentir les premiers effets. Et quand j'ai demandé à Martin Seligman, s'il était facile de voir la vie en positif, sa réponse a été sans équivoque : "Non, c'est très dur. Pour ceux qui ont l'habitude de voir les choses qui vont mal, commencer à voir les choses qui vont bien, demande du travail. La psychologie positive, c'est du travail". Selon moi, ce n'est pas seulement une affaire de volonté, mais plus une attention nouvelle à porter sur les choses du quotidien.