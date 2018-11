Prenez soin de vous. Mangez des amandes

Des amandes et des coquilles cassées d'amandes. (AFP)

Mangez des amandes ! Je suis prête à parier que Francis Joyon en avait sur son bateau sur la Route du Rhum. Les amandes sont en effet très prisées des sportifs pour leurs bienfaits nutritionnels et elles sont devenues depuis quelques années l'aliment santé à la mode. À tel point que la consommation dans le monde a doublé en 10 ans et la production a suivi, jusqu'à atteindre 1,2 million de tonnes par an.

Près de 80% vient de Californie, suivi par l'Australie et l'Espagne où cette culture intensive, gourmande en eau, tend à remplacer les champs de céréales traditionnels d'Andalousie et accroître les risques de sécheresse.

Mode ou réel intérêt nutritionnel? J'ai posé la question à une diététicienne. La psycho-nutritionniste Florence de le Rue, auteur de L'anti-mythe alimentaire aux éditions Albin Michel. Elle confirme que l'amande a de nombreuses vertus.

1 - Elle est riche en protéines. Ça en fait un aliment idéal pour les collations, parce que ça cale bien. Ce sont des protéines végétales et non animales. Intéressant donc pour tous ceux qui cherchent à limiter leur consommation de viande. Oubliez en revanche l'idée d'un steak d'amande pour remplacer une bavette. Il en faudrait trois fois la portion journalière et ce serait bien trop gras et indigeste.

2 - Elle contient beaucoup de fibres, bonnes pour le transit digestif et contre les cancers du colon.



3 - Une poignée d'amande permet de couvrir 15% des apports en magnésium de la journée. Idéal pour nourrir le système nerveux et lutter contre le stress.



4 - Elle contient aussi des vitamines et des minéraux, anti-oxydants. Là on agit sur le système cardio-vasculaire.

Donc, mangez des amandes, mais pas trop. La portion idéale, c'est une vingtaine d'amandes par jour, parce que c'est riche en lipides. Même si c'est ce qu'on appelle du bon gras, des acides gras polyinsaturés.

Variez les plaisirs

Les amandes ne sont pas les seules à avoir ces qualités nutritionnelles. Il y a aussi les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les cacahuètes (mais sans sel), les pistaches. Toutes les graines : graines de courge, graines de lin, graines de sésame, graines de tournesol. Là aussi c'est bon pour la santé, riche en fibres et en oméga 3.

Dernier conseil de Florence de le Rue, faites vos propres mélanges. Et vérifiez l'origine, privilégiez le local, pour ne pas encourager les cultures intensives.