Victoire de Francis Joyon à la Route du Rhum : "Cela a été un moment de grande inquiétude"

Le skipper a pris conscience de son succès au tout dernier moment, tellement l'écart avec François Gabart était ténu.

"Cela a été un moment de grande inquiétude", témoigne Francis Joyon, à l'arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, à 4h21, lundi 12 novembre (heure de métropole, 23h21 dimanche heure locale). Il a passé en tout 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes en mer, soit un nouveau record.

Il termine avec seulement 7 minutes et 8 secondes d'avance sur le deuxième, François Gabart. Francis Joyon n'a pris conscience de sa première place qu'au tout dernier moment, "1'30 avant l'arrivée", a-t-il confié à franceinfo. "Pratiquement juste au moment de passer la ligne j'ai eu l'impression qu'il allait arriver et me repasser, car il allait deux ou trois nœuds plus vite que moi, en fait."

Les hommes se sont tenu tête pendant quasiment toute la course : "Je voyais sa position, il était à 18 nœuds. Il arrivait sur moi comme un avion. J'ai viré pour me placer entre lui et la ligne d'arrivée, mais c'était un petit peu juste pour moi."