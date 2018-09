Prenez soin de vous. La course Vertigo à Radio France dimanche 23 septembre, pour faire du bien

Un participant à la course Vertigo arrive au 22e étage de Radio France, le 24 septembre 2017. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Il y a une course solidaire dimanche 23 septembre à Radio France à Paris. Prenez soin de vous, courez pour la bonne cause ! C'est le principe des courses solidaires. Pour prendre un dossard et être au départ, vous devez récolter une certaine somme d'argent. L'engouement est réel. Et les causes multiples. Le triathlon des roses ce weekend à Paris et Toulouse ou Odyssea les 6 et 7 octobre prochain à Paris visent à aider à financer la recherche sur le cancer par exemple.

En participant à la course Vertigo dimanche à Radio France à Paris, vous pourrez soutenir l'ONG Play International, qui développe des programmes d'éducation par le sport. Une course verticale qui consiste à gravir les 22 étages de la tour centrale : 365 marches au total. À l'arrivée, une vue panoramique de la capitale et un sentiment précieux, celui d'être utile. Antoine Biard est l'organisateur de cette 4e édition. Et il le constate chaque année, les participants ne viennent pas uniquement pour le défi de grimper le plus vite possible dans la tour. Ils sont aussi fiers de s'engager pour une cause positive.

L'enjeu est double : solidaire et sportif. Une formule ancrée dans la culture anglo-saxonne depuis 30 ans et qui connaît un engouement nouveau en France, que ce soit seul par conviction ou entre collègues. Les entreprises se sont emparées de l'idée pour fédérer leurs salariés autour de valeurs communes. Il existe même des dossards solidaires pour accéder aux plus grandes courses européennes en soutenant des associations comme Les Resto du coeur ou l'Unicef.

Une manière plus efficace d'aller chercher des dons

Selon Antoine Biard de Play international, c'est en tout cas une nouvelle manière qui correspond mieux à la quête de sens recherchée par les coureurs. Dimanche, avec Vertigo, il pourront soutenir le programme Playdagogie "École Active", qui vise à lutter contre la sédentarité et à promouvoir le sport dès le plus jeune âge. Des messages qui s'inscrivent d'ailleurs dans les objectifs des JO de Paris 2024. Si vous voulez vous inscrire, vous devez recolter un minimum de 50 euros. Vous pourrez aussi tester gratuitement une dizaine d'activités physiques et sportives, comme la boxe, le karaté ou encore l'escrime. C'est la fête du sport au pied de la Radio France à Paris jusqu'à 18h.