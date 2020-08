Polars d'été. "Riposte" de David Albertyn

"Riposte"de David Alberty. (HARPERCOLLINS)

Riposte, c'est d'abord l'histoire d'un boxeur, Antoine Deco, étoile montante de la discipline qui s’apprête à affronter un champion réputé. Le combat doit avoir lieu dans un des plus grands casinos de Las Vegas, ville d'où il est originaire.

Consécration pour cet ancien délinquant qui vient de sortir de prison. L'occasion également de retrouver trois amis qu’il avait perdu de vue : un ex-marine tout juste rentré d’Irak, un flic déchu qui a tué un jeune Noir dans la rue et la fille de la bande, elle-même boxeuse. Trois amis issus du même monde implacable où l'on devient flic ou voyou, et avec lesquels Antoine Deco avait à l'adolescence partagé sa passion du sport et de la boxe. Mais ces amitiés cachent de vieilles rancoeurs, des jalousies et une soif de vengeance implacable de la part de Deco.



David Albertyn a fait le choix d'une unité de temps et de lieu. L'avant-combat avec la mise en place des personnages et du drame. Le combat et l'après-combat, le tout dans ou autour du casino. 24 heures sous très haute tension.

Un premier roman ancré dans la réalité et sur le ring

Avec Riposte, David Albertyn nous parle des inégalités sociales de l'argent sale et de l'envers du décor de Las Vegas. Il nous parle aussi des violences policières qui émaillent l'actualité aux États-Unis.

Et surtout David Albertyn écrit sur la boxe, comme peu ont écrit. Ce n'est pas l'univers de la boxe qui intéresse l'auteur mais plutôt l'intensité du combat. On est avec Antoine Deco sur le ring avec ses coups, ses peurs, ses souffrances au plus près du rapport de forces entre les boxeurs. C'est le premier roman de l'écrivain, né en Afrique du Sud mais maintenant installé au Canada. Un premier roman, sorte de tragédie grecque sous forme de polar.