Planète influenceurs. Wojtek Sawicki, l'influenceur qui veut briser les clichés sur le handicap

Wojtek Sawicki souffre de la myopathie de Duchenne. Très actif sur les réseaux sociaux, il veut briser les stéréotypes sur les personnes handicapées. (CAPTURE D'ÉCRAN INSTAGRAM)

Wojtek Sawicki parle en murmurant, respire grâce à une machine et se déplace sur un fauteuil électrique. Cet influenceur de 33 ans a une maladie dégénérative, la myopathie de Duchenne, qui touche les muscles de l’organisme.

Sur son compte Instagram "Life on Wheelz", il indique être "un influenceur avec une cause". Il y publie des vidéos sous-titrées pour se faire comprendre de ses abonnés. "Après plus de dix ans à rester cacher, j’ai décidé qu’il était temps de montrer aux autres qui j’étais, à quoi je ressemblais, confie-t-il. J’avais peur que le monde d’Instagram ne soit pas prêt à montrer la vie avec des handicaps, sans filtre… Mais le retour que j’ai eu a été bien plus positif que ce que j’imaginais."

Briser les stéréotypes

Le jeune homme se livre sans tabou, car pour lui, l’intolérance face aux personnes avec un handicap vient de l’ignorance. Sur sa chaîne YouTube, il montre avec sa compagne Agata leur routine matinale, ou parle de leur relation amoureuse.

Car Wojtek Sawicki entend souvent dire que sa copine se sacrifie, et qu’il est très chanceux de l’avoir, comme si lui ne lui apportait rien. L’influenceur polonais n’hésite pas non plus à aborder la question de la sexualité. "La chose la plus difficile à combattre pour moi est la croyance des autres qu’il y a une profonde différence entre ceux en bonne santé et les autres", raconte-t-il.

Beaucoup de gens croient que nos besoins sont différents, que nous n’avons pas besoin d’être en couple par exemple, que nous n’avons pas de vie sexuelle… J’essaye de montrer, par mon propre exemple, que tout cela, et bien plus, est possible. Wojtek Sawicki

À l’aide de petits clips sur TikTok et Instagram, Wojtek Sawicki dévoile aussi ses sorties en forêt, à la mer ou au supermarché. Des publications au ton personnel, mais toujours informatives car l’influenceur dénonce aussi les absurdités du système d’aide polonais. Si sa compagne Agata veut recevoir une allocation de garde-malade par exemple, il faudrait qu’elle devienne la mère adoptive de Wojtek.

Aujourd’hui, le jeune homme compte près de 100 000 abonnés sur Instagram. Un succès qui lui a permis, grâce au financement participatif et à la collaboration de marques, de louer un appartement et d’engager un assistant médical.