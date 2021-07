Planète influenceurs. Raul Krauthausen, défenseur des droits des handicapés

Raul Krauthausen lors d'une conférence de presse sur la fondation de HateAid, le 4 juillet 2019 à Berlin (Allemagne). (SOEREN STACHE / DPA)

Depuis son appartement de Berlin (Allemagne), il se présente volontiers comme un défenseur des droits des personnes handicapées. Mais à 41 ans, Raul Krauthausen est bien plus que cela : 150 000 personnes le suivent sur TikTok, 85 000 sur Instagram, pour ses vidéos drôles et ironiques. Sur cette vidéo, sur la musique du film Retour vers le futur, il montre la difficulté de changer l'heure de son four quand on est dans sa situation : il est en fauteuil roulant à cause de la maladie génétique des os de verre qui l'a empêché de grandir. "Pour un petit homme, sourit-il, le changement d'heure, c'est un voyage dans le temps."

"Je suis quelqu'un qui a de l'humour, reconnaît-il. Toutes les vidéos ne sont pas drôles mais certaines oui car je pense que la plaisanterie et la légèreté permettent d'aborder plus facilement des sujets difficiles... Le plus important est de rester sérieux."

Comment parler du handicap

Raul Krauthausen sait comment s'y prendre pour faire passer des messages. Diplômé en communication à l'universtité des Arts de Berlin, il utilise les réseaux sociaux pour combattre les préjugés. Il s'adresse directement à ses abonnés et leur donne des conseils, comme dans cette vidéo où il invite les parents à parler du handicap avec leur enfants. "Cet adulte, dit-il en se désignant, est resté petit, oui, pour la même raison que toi tu as les cheveux blonds et pas bruns."

Raul Krauthausen a fait de cet engagement son métier. Il a fondé une association qui emploie 26 personnes. Cela lui permet d'accomplir des actions concrètes comme le site internet wheelmap.org, une sorte de Google maps pour les fauteuils roulants. "C'est tellement difficile de savoir quels sont les lieux accessibles et ceux qui ne le sont pas, explique-t-il. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas créer notre propre site internet afin de solutionner notre problème ? Il permet de trouver ces endroits en fonction de l'endroit où on habite. Il y a un projet similaire en France qui s'appelle "j'accède.com". Comme je dis, il faut toujours se battre pour un avenir meilleur, si on arrête il s'assombrit."

Raul Krauthausen multiplie les initiatives : il anime plusieurs podcast et un entretien sur une chaîne de sport.