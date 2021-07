Planète influenceurs. Farixtube, de courtes vidéos humoristiques sur le quotidien parfois difficile des Libanais

Farixtube lors d'une de ses vidéos sur Instagram. (CAPTURE ECRAN INSTAGRAM)

"Hello, my name is Farixtube." À 36 ans, Farid Hobeiche, de son vrai nom, est une star au Liban. Il compte 150 000 abonnés qui regardent ses vidéos, ses sketchs ou ses montages photos. Cet ancien publicitaire raconte et se moque du quotidien d’un Libanais de la classe moyenne dans un pays qui s’effondre.

Par exemple, Farixtube a récemment réalisé une vidéo sur l'épicerie du coin. On le voit acheter une bouteille d’huile, mais le temps qu’il arrive à la caisse, le prix a déjà augmenté. Et il augmente encore, chaque fois qu’il plonge la main dans sa poche pour sortir un nouveau billet. Il tourne ainsi en dérision l’hyperinflation qui frappe le Liban depuis deux ans et qui a fait basculer la moitié de la population dans la pauvreté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Farid hobeiche (@farixtube)



"Je ne fais pas de politique contre tel ou tel parti, je parle des choses qui sont communes à tout le monde, explique Farixtube. Au Liban les gens adorent l’humour. Et dans les situations les pires, on préfère rigoler. Ce qui me pousse à continuer, c’est le nombre de personnes qui me disent 'oh mon dieu, je n’avais pas souri de la journée ! Merci de me faire rire !'. Mon énergie vient de ces messages."

Dans un Liban morose, pour ne pas dire déprimé, Farixtube est dopé par ses fans et son succès inattendu, inspiré par son quotidien ou par ses compatriotes qu’il n’hésite pas à moquer. Parfois avec un photomontage d’une ligne de vêtements estampillée de fausses marques de luxe pour Libanais ruinés ou lorsqu'il parodie une fête à la plage dans l’insouciance générale en annonçant que bientôt "il n'y aura plus d'essence".

"Tu regardes ça et ça te fait rire, mais c’est la vérité, renchérit Farixtube. On sait tous que le pays est dans le pétrin et on sait tous qu’on est dans le déni mais c’est aussi pour ça qu’on est encore à peu près sains d’esprit. Parce qu’on utilise l’humour, parce qu’on rigole, parce qu’on aime la vie et ça nous permet de tenir".

"On n’a plus d’argent, on n’a plus de pain, on n’a plus rien, sauf les uns et les autres et l’humour ! C’est tout ce qu’il reste dans le pays !" Farixtube à franceinfo



Il reste quand même aussi la télévision où Farixtube se verrait bien atterrir, porter par la notoriété des réseaux sociaux, pour des apparitions ou carrément pour une émission, drôle évidemment.