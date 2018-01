Planète Géo. L'identité berbère

Au Niger, les Touareg, grande composante berbère, célèbrent la fête de la République. (FERHAT BOUDA/ GEO)

Qui sont les Berbères ?

Ce sont les plus anciens habitants de l’Afrique du Nord, du Maroc à l’Algérie, en passant par l’Égypte, les plus anciens hiéroglyphes mentionnaient déjà leur présence. "Ces hiéroglyphes se trouvent sur le temple d’Amon à Thèbes en Égypte. Ils figurent parmi les pharaons", précise la journaliste du magazine Géo, Aline Maume.

Ce groupe ethnique autochtone s’est depuis toujours donné le nom d’Amazighs "hommes libres et nobles". Mais ils ont souvent été soumis à une succession d’invasions puis ont lentement été arabisés.

Dans les montagnes de Kabylie, à Aït Ziki, cette vieille femme vit seule. (FERHAT BOUDA / GEO)

Aujourd’hui, les Berbères sont dispersés dans neuf pays

Des îles Canaries à l’Égypte. En Afrique du Nord, ils seraient entre 30 et 40 millions à parler la langue berbère. Ils ont une langue très ancienne. Mais seuls le Maroc et l’Algérie ont reconnu le berbère comme langue officielle au même titre que l’arabe.

"Tous partagent le même patrimoine historique bien qu’habitant à des milliers de kilomètres les uns des autres".

En Egypte, leur culture ne perdure que dans une oasis proche de la Lybie. (FERHAT BOUDA / GEO)

Une culture menacée

C’est pour lutter contre la disparition de la culture berbère, partout menacée, que le photographe algérien Ferhat Bouda est allé à la rencontre des différentes communautés. Des photos en noir et blanc publiées dans le magazine Géo, un documentaire conçu comme un acte militant notamment pour la Kabylie.

"Ils ont prouvé leur capacité à survivre à la précarité et contre les envahisseurs. Parmi eux, les Touaregs, les Kabyles… Le printemps kabyle remonte à 1980 et précède de 30 ans le printemps arabe".

"En Kabylie, depuis des décennies, existe une très forte mobilisation notamment des étudiants et des enseignants pour la reconnaissance de leur culture et de leur langue".

Parmi les communautés berbères Ferhat Bouda a côtoyé les Touaregs du Niger

Chez les Touareg du Niger, la femme est un pilier de la communauté. (FERHAT BOUDA / GEO)

"En Libye, où ils ont combattu contre le colonel Kadhafi qui les discrimina pendant 42 ans, les femmes sont libres de sortir. Contrairement aux femmes mozabites qui vivent recluses dans le nord du Sahara".