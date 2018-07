Planète Géo. Croatie, l'île remarquable de Vis

Vis, l’île la plus occidentale de Dalmatie, au large de Split, est devenue la destination de cœur pour tous les Croates : le lieu est resté intact, authentique. Son histoire est unique.

Miraculeusement préservée

Vis avec ses côtes découpées, ses belles criques de galets aux eaux cristallines et ses hameaux paisibles, a gardé un caractère ancré dans les traditions. Longue de 17 kilomètres et large de huit, l'île est couverte de maquis et de pinède, son relief escarpé lui confère sept microclimats.

Dans le magazine Géo Sébastien Desurmont nous décrit ce coin de paradis : "Plus de 100 micro-plages répertoriées, certaines uniquement accessibles par mer. .. Des petites chapelles, comme celle du mont Hum (587m) où chacun apporte un objet pour marquer de sa présence les lieux".

Komiza et Vis

Pas d’hôtels standardisés ni de clubs de vacances : l’urbanisation n’est pas arrivée jusqu’ici, et seulement deux bourgs principaux, à chaque extrémité de l’île.

Côté ouest, Komiža (1 500 habitants), village de pêcheurs.

Côté est, la ville de Vis (1 500 habitants), réunion de trois anciens hameaux..."Dans une baie en forme de fer à cheval, encastrée dans des restes de bastions vénitiens Au centre, des constructions néogothiques".



L’été, la population est multipliée par cinq : "On passe de 3 600 habitants à 20 000 touristes…et 2500 bateaux de plaisance...avec des fêtes gigantesques organisées dans la forteresse Saint-Georges, citadelle construite au début du XIXe siècle".

Un projet de marina géante "visant à accueillir à partir de 2019 les plus gros paquebots de croisière dans le nord de l’ile. La miraculée de l’Adriatique est peut-être à la veille d’une nouvelle bataille. La plus difficile de toutes, celle de la sauvegarde de son âme".